Bionic GPT er en åpen kildekode, lokal erstatning for ChatGPT, designet for organisasjoner som trenger generativ AI samtidig som data holdes strengt konfidensielle. Bygget rundt en høyytelses Rust-kjerne, kombinerer den et kjent ChatGPT-lignende grensesnitt med bedriftsfunksjoner som teamarbeidsområder, rollebasert tilgangskontroll, revisjonsspor og agentiske Retrieval-Augmented Generation-pipelines for ethvert dokumentformat.

Ved å selv-hoste Bionic GPT på din VPS holdes prompter, chat-historikk, embeddings og opplastede dokumenter innenfor infrastruktur du kontrollerer, uten per-bruker-avgifter eller tredjeparts datadeling. Plattformen kobles til enhver OpenAI-kompatibel modell – lokale Ollama-instanser eller eksterne leverandører – og inkluderer PostgreSQL med pgvector for semantisk søk pluss en dedikert RAG-motor for dokumentinntak og embedding-generering.