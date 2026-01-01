Installer Bionic GPT med én-klikks installasjon.
Selvhostet lokalt installert ChatGPT-alternativ med teamchat, RAG-drevne assistenter og rollebasert tilgangskontroll for bedrifter.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Bionic GPT
Bionic GPT er en åpen kildekode, lokal erstatning for ChatGPT, designet for organisasjoner som trenger generativ AI samtidig som data holdes strengt konfidensielle. Bygget rundt en høyytelses Rust-kjerne, kombinerer den et kjent ChatGPT-lignende grensesnitt med bedriftsfunksjoner som teamarbeidsområder, rollebasert tilgangskontroll, revisjonsspor og agentiske Retrieval-Augmented Generation-pipelines for ethvert dokumentformat.
Ved å selv-hoste Bionic GPT på din VPS holdes prompter, chat-historikk, embeddings og opplastede dokumenter innenfor infrastruktur du kontrollerer, uten per-bruker-avgifter eller tredjeparts datadeling. Plattformen kobles til enhver OpenAI-kompatibel modell – lokale Ollama-instanser eller eksterne leverandører – og inkluderer PostgreSQL med pgvector for semantisk søk pluss en dedikert RAG-motor for dokumentinntak og embedding-generering.
Viktige funksjoner i Bionic GPT
Kjent chatteopplevelse
Et polert ChatGPT-lignende grensesnitt med chatlogg og full tematisering lar team ta i bruk verktøyet uten omskolering, mens et raskt Rust-brukergrensesnitt holder interaksjonene raske.
Agentisk RAG-assistenter
Bygg assistenter basert på dine egne dokumenter — PDF, HTML, CSV, PPTX og mer — med segmentering uten kode, innleiringer og systemmeldinger konfigurert via webgrensesnittet.
Team og RBAC
Organiser brukere i isolerte teamarbeidsområder, styr tilgang til funksjoner via roller fra din SSO, og håndhev bruksgrenser for tokens per rolle for å dele modellkapasitet rettferdig.
Ta med hvilken som helst LLM
Koble til lokale modeller via Ollama eller eksterne leverandører ved hjelp av OpenAI-kompatible API-er, og la brukere bytte mellom modeller uten å forlate samtalen.
Innebygd personvern
Dokumenter, innleiringer og chat-historikk forblir inne i din VPS, med Postgres radnivåsikkerhet og minimale spesialbygde containere som gir dybdeforsvar.
Hvorfor kjøre Bionic GPT på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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