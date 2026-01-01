Installer mStream med ett-klikks installasjon.
Lett selvhostet musikkstrømmingsserver med en ren nettspiller og native mobilapper.
Velg en VPS-plan for mStream
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med mStream
mStream er en lettvekts, Node.js-basert musikkstrømmingsserver fokusert på å få samlingen din på nett med minimalt oppsett. Legg musikken din i biblioteksvolumet, og mStream skanner, indekserer og serverer den automatisk via en ren, responsiv nettspiller – pluss native iOS- og Android-apper som bruker den samme backend-API-en for offline lytting og sømløs avspilling på mobil.
Selvhosting av mStream på en VPS gir deg privat, alltid-på-tilgang til musikkbiblioteket ditt fra hvilken som helst enhet, uten lagringsbegrensninger, enhetsbegrensninger eller lisensieringsproblemer fra kommersielle strømmetjenester. Standard offentlig modus prioriterer umiddelbar brukervennlighet; brukerkontoer kan legges til via admin-grensesnittet når du bestemmer deg for å eksponere serveren offentlig.
Viktige funksjoner i mStream
Slipp-og-strømmebibliotek
Legg til filer i musikkmappen, og mStream plukker dem opp automatisk — ingen manuell importtrinn, ingen medieskanner å konfigurere først.
Native mobilapper
Offisielle iOS- og Android-apper kobler til serveren din for avspilling uten nett, sømløse overganger og mobilvennlig transkoding.
Flerbrukerkontoer
Valgfrie brukerkontoer med tilgangskontroll per bibliotek lar husholdninger dele én server uten å slå sammen musikksamlinger.
Responsiv nettspiller
Moderne HTML5-spiller som fungerer sømløst på stasjonære og mobile nettlesere med spillelister, søk, albumkunst og tilfeldig avspilling.
Admin-grensesnitt for finjustering
Direkte administrasjonsgrensesnitt kontrollerer veksling av offentlig modus, opplastinger, filendringer og kontosperring uten å starte serveren på nytt.
Hvorfor kjøre mStream på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.