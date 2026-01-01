mStream er en lettvekts, Node.js-basert musikkstrømmingsserver fokusert på å få samlingen din på nett med minimalt oppsett. Legg musikken din i biblioteksvolumet, og mStream skanner, indekserer og serverer den automatisk via en ren, responsiv nettspiller – pluss native iOS- og Android-apper som bruker den samme backend-API-en for offline lytting og sømløs avspilling på mobil.

Selvhosting av mStream på en VPS gir deg privat, alltid-på-tilgang til musikkbiblioteket ditt fra hvilken som helst enhet, uten lagringsbegrensninger, enhetsbegrensninger eller lisensieringsproblemer fra kommersielle strømmetjenester. Standard offentlig modus prioriterer umiddelbar brukervennlighet; brukerkontoer kan legges til via admin-grensesnittet når du bestemmer deg for å eksponere serveren offentlig.