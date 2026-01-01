Installer Typebot med ett klikk.
No-code chatbot-bygger for å lage samtalebaserte skjemaer, undersøkelser og interaktive chat-opplevelser som du kan drifte selv.
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Hva du kan bygge med Typebot
Typebot er en selvhostet samtalebasert skjemabygger som erstatter statiske HTML-skjemaer med interaktive, chat-lignende flyter. Ved å bruke dens dra-og-slipp-redigeringsprogram kan team utforme flertrinns samtaler med betinget forgrening, egendefinerte variabler og native integrasjoner – uten å skrive kode. Plattformen leveres som to tjenester: et byggeverktøy for å designe og administrere flyter, og en visningsmodul som leverer publiserte chatboter direkte til sluttbrukere.
Selvhosting av Typebot på din VPS gir deg fullt eierskap over innsendingsdata, filopplastinger og API-legitimasjon uten gebyrer per innsending og ingen tredjeparts dataoverføringer. Flytene dine kjører på ditt eget domene, fullstendig privat, uten kunstige begrensninger på arbeidsområder, teammedlemmer eller publiserte chatboter.
Viktige funksjoner i Typebot
Visuell flytbygger
Design forgrenede samtaler ved hjelp av en kanvasredigerer med over 30 blokktyper, inkludert inndata, betingelser, medieinnbygginger og betalingsinnkreving.
Innebygde integrasjoner
Koble flyter direkte til OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, webhooks, Zapier og Make.com uten å forlate redigeringsprogrammet.
Betinget logikk
Forgren samtaleflyter basert på brukersvar, variabler eller API-svar for å levere helt personlige opplevelser.
Fleksible innbyggingsmoduser
Publiser chatroboter som popup-overlegg, side-widgets, fullside-chat eller innebygde elementer på hvilken som helst nettside eller nettapplikasjon.
Sanntidsanalyse
Spor innsendingsrater, frafallspunkter og fullføringstrakter for hver publiserte flyt fra dashbordet.
Teamarbeidsområder
Organiser arbeidsflyter på tvers av flere isolerte arbeidsområder med rollebasert tilgang for ulike team eller klienter.
Hvorfor kjøre Typebot på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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