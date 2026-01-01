Typebot er en selvhostet samtalebasert skjemabygger som erstatter statiske HTML-skjemaer med interaktive, chat-lignende flyter. Ved å bruke dens dra-og-slipp-redigeringsprogram kan team utforme flertrinns samtaler med betinget forgrening, egendefinerte variabler og native integrasjoner – uten å skrive kode. Plattformen leveres som to tjenester: et byggeverktøy for å designe og administrere flyter, og en visningsmodul som leverer publiserte chatboter direkte til sluttbrukere.

Selvhosting av Typebot på din VPS gir deg fullt eierskap over innsendingsdata, filopplastinger og API-legitimasjon uten gebyrer per innsending og ingen tredjeparts dataoverføringer. Flytene dine kjører på ditt eget domene, fullstendig privat, uten kunstige begrensninger på arbeidsområder, teammedlemmer eller publiserte chatboter.