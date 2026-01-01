SearXNG er en personvernfokusert metasøkemotor som spør Google, Bing, DuckDuckGo og dusinvis av andre søkeleverandører samtidig, og returnerer aggregerte resultater uten å bygge en brukerprofil eller lagre søkehistorikk. I motsetning til kommersielle søkemotorer som tjener penger på søk gjennom profilering og annonsemålretting, leverer SearXNG ufiltrert tilgang til nettets informasjon.

Selvhosting betyr at søkene dine går gjennom infrastruktur du kontrollerer i stedet for offentlige instanser drevet av ukjente parter. Du bestemmer hvilke søkeleverandører som inkluderes, hvordan resultater filtreres, og hvem som kan få tilgang til din instans — uten å være avhengig av delte fellesskapsservere som kan oppleve nedetid eller hastighetsbegrensning.