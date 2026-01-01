Installer SearXNG med ett klikk.
Personvernvennlig metasøkemotor som samler resultater fra dusinvis av kilder uten å lagre søk eller spore brukere.
Velg en VPS-plan for SearXNG
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med SearXNG
SearXNG er en personvernfokusert metasøkemotor som spør Google, Bing, DuckDuckGo og dusinvis av andre søkeleverandører samtidig, og returnerer aggregerte resultater uten å bygge en brukerprofil eller lagre søkehistorikk. I motsetning til kommersielle søkemotorer som tjener penger på søk gjennom profilering og annonsemålretting, leverer SearXNG ufiltrert tilgang til nettets informasjon.
Selvhosting betyr at søkene dine går gjennom infrastruktur du kontrollerer i stedet for offentlige instanser drevet av ukjente parter. Du bestemmer hvilke søkeleverandører som inkluderes, hvordan resultater filtreres, og hvem som kan få tilgang til din instans — uten å være avhengig av delte fellesskapsservere som kan oppleve nedetid eller hastighetsbegrensning.
Viktige funksjoner i SearXNG
Ingen spørringslogging
Søk lagres aldri eller kobles til din identitet, noe som eliminerer profilering og atferdssporing som er iboende i kommersielle søkemotorer.
Flerkildeaggregering
Spør dusinvis av søkemotorer samtidig, reduserer resultatbias og gir bredere dekning enn noen enkelt leverandør.
Konfigurerbare motorer
Velg nøyaktig hvilke søkeleverandører du vil inkludere eller ekskludere, og skreddersy resultatmiksen til dine forskningsbehov og personvernpreferanser.
Kategori Søk
Dedikerte søkekategorier for nett, bilder, video, nyheter og spesialiserte kilder holder resultatene relevante for den typen innhold du trenger.
Ingen informasjonskapsler eller sporing
Fungerer uten informasjonskapsler eller sporingsskript, noe som gjør den egnet for personvernfølsom forskning og bruk i begrensede miljøer.
Hvorfor kjøre SearXNG på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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