Installer Horilla med ett klikk.
Gratis åpen kildekode HR- og CRM-plattform som dekker ansatte, lønn, rekruttering og oppmøte.
Velg en VPS-plan for Horilla
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Horilla
Horilla er en helt åpen kildekode-plattform for HR-administrasjon og CRM, bygget på Django og PostgreSQL. Den samler hele medarbeiderens livssyklus – rekruttering, introduksjon, tilstedeværelse, fravær, lønn, ytelse, brukerstøtte og avslutning av ansettelsesforhold – sammen med et innebygd CRM for salgsprosesser og kunderegister, og erstatter flere SaaS-verktøy med én selvhostet løsning.
Ved å selvhoste Horilla på din egen VPS holder du sensitive medarbeiderdata, lønninger og kunderegister under din direkte kontroll, uten brukerbaserte avgifter. Du beholder full databasetilgang for tilpasset rapportering og integrasjoner, samt friheten til å utvide moduler uten å vente på leverandørens veikart.
Viktige funksjoner i Horilla
Rekruttering og onboarding
Spor ledige stillinger, kandidatflyt, intervjufaser og onboarding-oppgaver uten et separat ATS eller onboarding-verktøy.
Oppmøte og fravær
Administrer vaktplaner, biometrisk oppmøte, ferierettigheter og godkjenningsflyter på tvers av hele arbeidsstyrken.
Innebygd lønnsbehandling
Konfigurer kontrakter, ytelser, fradrag og skatteregler, kjør deretter lønnskjøringer med generering av lønnsslipper direkte i Horilla.
Ytelse og mål
Definer KPI-er og OKR-er, kjør 360-graders tilbakemeldingssykluser, og koble individuelle mål til organisatoriske mål.
Integrert CRM
Administrer potensielle kunder, muligheter, kundekontoer og salgsprosesser sammen med HR-data i én samlet database.
Modulær REST API
Hver modul leveres med et dokumentert REST API for å integrere Horilla med lønningsleverandører, identitetssystemer og BI-verktøy.
Hvorfor kjøre Horilla på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
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