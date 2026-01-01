Horilla er en helt åpen kildekode-plattform for HR-administrasjon og CRM, bygget på Django og PostgreSQL. Den samler hele medarbeiderens livssyklus – rekruttering, introduksjon, tilstedeværelse, fravær, lønn, ytelse, brukerstøtte og avslutning av ansettelsesforhold – sammen med et innebygd CRM for salgsprosesser og kunderegister, og erstatter flere SaaS-verktøy med én selvhostet løsning.

Ved å selvhoste Horilla på din egen VPS holder du sensitive medarbeiderdata, lønninger og kunderegister under din direkte kontroll, uten brukerbaserte avgifter. Du beholder full databasetilgang for tilpasset rapportering og integrasjoner, samt friheten til å utvide moduler uten å vente på leverandørens veikart.