Moodist er en åpen kildekode-mikser for omgivelseslyd som lar deg legge lag på lag med kuraterte lydlandskap for å skape det perfekte lydmiljøet for fokus, avslapning eller kreativt arbeid. Med 84 nøye utvalgte lyder — fra regn og skogsatmosfære til kaféstøy og varianter av hvit støy — kan du bygge tilpassede mikser skreddersydd for humøret eller oppgaven din og lagre dem som forhåndsinnstillinger for å bruke dem igjen senere.

Utover lydmiksing inkluderer Moodist en rekke produktivitetsverktøy direkte i grensesnittet: en Pomodoro-timer, nedtellingstimer, pusteøvelser, oppgaveliste og notisblokk. Mikser kan deles via URL slik at kolleger eller venner kan lytte til det samme lydlandskapet. Selvhosting gir deg en privat, alltid tilgjengelig instans på din egen VPS uten å være avhengig av en tredjepartstjeneste.