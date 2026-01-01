Installer Moodist med ett klikk.
Åpen kildekode omgivelseslydmikser med 84 kuraterte lydbilder og innebygde produktivitetsverktøy for fokus og avslapning.
Velg en VPS-plan for Moodist
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Moodist
Moodist er en åpen kildekode-mikser for omgivelseslyd som lar deg legge lag på lag med kuraterte lydlandskap for å skape det perfekte lydmiljøet for fokus, avslapning eller kreativt arbeid. Med 84 nøye utvalgte lyder — fra regn og skogsatmosfære til kaféstøy og varianter av hvit støy — kan du bygge tilpassede mikser skreddersydd for humøret eller oppgaven din og lagre dem som forhåndsinnstillinger for å bruke dem igjen senere.
Utover lydmiksing inkluderer Moodist en rekke produktivitetsverktøy direkte i grensesnittet: en Pomodoro-timer, nedtellingstimer, pusteøvelser, oppgaveliste og notisblokk. Mikser kan deles via URL slik at kolleger eller venner kan lytte til det samme lydlandskapet. Selvhosting gir deg en privat, alltid tilgjengelig instans på din egen VPS uten å være avhengig av en tredjepartstjeneste.
Viktige funksjoner i Moodist
Lagdelt lydmiksing
Kombiner flere omgivelseslyder samtidig og juster individuelle volumnivåer for å skape et personlig tilpasset lydlandskap.
Produktivitetspakke
Pomodoro-timer, nedtellingstimer, pusteøvelser, oppgaveliste og notisblokk er alle innebygd i det samme grensesnittet — ingen separate apper er nødvendig.
Delbare mikser
Eksporter ditt nåværende lydlandskap som en URL slik at lagkamerater eller venner øyeblikkelig kan laste inn og lytte til den samme miksen.
Håndtering av forhåndsinnstillinger
Lagre, navngi og last inn dine favorittlydbilder på nytt, slik at du kan vende tilbake til det rette miljøet med et enkelt klikk.
Progressiv webapp
Installer Moodist til startskjermen din for frakoblet tilgang og en app-lignende opplevelse på både stasjonære og mobile enheter.
Hvorfor kjøre Moodist på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.