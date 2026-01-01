Installer ZITADEL med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for identitetsinfrastruktur for autentisering, SSO og brukeradministrasjon på tvers av alle applikasjonene dine.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med ZITADEL
ZITADEL er en skybasert plattform for identitets- og tilgangsstyring med åpen kildekode som tilbyr autentisering, autorisering og brukeradministrasjon for moderne applikasjoner. Den støtter OIDC, OAuth 2.0, SAML og passnøkler som standard — noe som gjør den til et komplett selvhostet alternativ til Auth0, Keycloak eller AWS Cognito.
Selvhosting av ZITADEL på din egen VPS gir deg full kontroll over brukerdata, samsvarskrav og autentiseringsflyter uten gebyrer per bruker eller leverandørlåsing. Dens hendelsesdrevne arkitektur sikrer en komplett, uforanderlig revisjonslogg over alle identitetsoperasjoner.
Viktige funksjoner i ZITADEL
Single Sign-On
Sentraliser autentisering på tvers av alle applikasjonene dine med støtte for OIDC og SAML, som gir brukere én pålogging for alt de får tilgang til.
Passnøkkelautentisering
Aktiver passordfri pålogging med WebAuthn passnøkler og maskinvarebaserte sikkerhetsnøkler for phishing-resistent, legitimasjonsfri tilgang.
Ekte flereleie
Administrer flere organisasjoner og applikasjoner fra én ZITADEL-instans med fullstendig isolasjon mellom leietakere og merkevarebygging per organisasjon.
Uforanderlig revisjonsspor
Hendelsesdrevet arkitektur registrerer hver identitetsoperasjon som en uforanderlig hendelse, og gir samsvarsklare logger for SOC 2- og GDPR-krav.
Identitetsføderasjon
Koble til Google, GitHub, Microsoft og tilpassede OIDC-leverandører slik at brukere kan logge inn med sine eksisterende kontoer på tvers av hele stakken din.
Hvorfor kjøre ZITADEL på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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