ZITADEL er en skybasert plattform for identitets- og tilgangsstyring med åpen kildekode som tilbyr autentisering, autorisering og brukeradministrasjon for moderne applikasjoner. Den støtter OIDC, OAuth 2.0, SAML og passnøkler som standard — noe som gjør den til et komplett selvhostet alternativ til Auth0, Keycloak eller AWS Cognito.

Selvhosting av ZITADEL på din egen VPS gir deg full kontroll over brukerdata, samsvarskrav og autentiseringsflyter uten gebyrer per bruker eller leverandørlåsing. Dens hendelsesdrevne arkitektur sikrer en komplett, uforanderlig revisjonslogg over alle identitetsoperasjoner.