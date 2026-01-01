Pinchflat er en selvhostet YouTube-innholdsbehandler bygget på yt-dlp som automatiserer nedlasting og organisering av videoer fra kanaler og spillelister. Sett opp en regel én gang – Pinchflat sjekker periodisk etter nytt innhold og laster det ned automatisk, med førsteklasses støtte for Plex-, Jellyfin- og Kodi-biblioteker slik at mediesenteret ditt holder seg oppdatert uten manuelt arbeid.

Å kjøre Pinchflat på din VPS holder nedlastinger i gang 24/7 uten å binde opp hjemmebåndbredden eller datamaskinen din. SponsorBlock-integrasjon hopper over sponsede segmenter, RSS-feed-generering gjør kanaler om til podcast-feeder, og valgfri automatisk sletting administrerer lagring automatisk etter hvert som biblioteket ditt vokser.