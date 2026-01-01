Installer Pinchflat med ett-klikks installasjon.
Selvhostet YouTube mediebehandler som automatisk laster ned nye videoer fra dine favorittkanaler og spillelister uten manuell innsats.
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Hva du kan bygge med Pinchflat
Pinchflat er en selvhostet YouTube-innholdsbehandler bygget på yt-dlp som automatiserer nedlasting og organisering av videoer fra kanaler og spillelister. Sett opp en regel én gang – Pinchflat sjekker periodisk etter nytt innhold og laster det ned automatisk, med førsteklasses støtte for Plex-, Jellyfin- og Kodi-biblioteker slik at mediesenteret ditt holder seg oppdatert uten manuelt arbeid.
Å kjøre Pinchflat på din VPS holder nedlastinger i gang 24/7 uten å binde opp hjemmebåndbredden eller datamaskinen din. SponsorBlock-integrasjon hopper over sponsede segmenter, RSS-feed-generering gjør kanaler om til podcast-feeder, og valgfri automatisk sletting administrerer lagring automatisk etter hvert som biblioteket ditt vokser.
Viktige funksjoner i Pinchflat
Automatiske kanalnedlastinger
Angi regler for kanaler eller spillelister, og Pinchflat sjekker jevnlig etter nye opplastinger og laster dem ned automatisk, uten manuell utløsning.
Mediasenterintegrasjon
Førsteklasses støtte for Plex, Jellyfin og Kodi med et kraftig navnesystem som organiserer filer nøyaktig slik medieserveren din forventer.
SponsorBlock Kundeservice
Hopper automatisk over eller kutter sponsede segmenter, introer og outroer fra nedlastede videoer ved hjelp av fellesskapsbaserte SponsorBlock-data.
RSS-feed generering
Konverterer YouTube-kanaler og spillelister til RSS-feeder slik at du kan følge videoskapere i hvilken som helst podcast- eller feedleserapp.
Smart lagringsstyring
Konfigurer automatisk sletting av eldre innhold etter alder eller antall for å holde diskbruken under kontroll etter hvert som arkivet ditt vokser.
Hvorfor kjøre Pinchflat på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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