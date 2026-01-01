Installer Tolgee med ett klikk.
Lokaliseringsplattform med åpen kildekode, med kontekstbasert redigering og SDK-integrasjoner for oversettelse av apper til flere språk.
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Hva du kan bygge med Tolgee
Tolgee er en åpen kildekode-plattform for lokalisering og oversettelsesadministrasjon som lar utviklingsteam administrere alle appens oversettelsesnøkler på ett sted. Dens fremtredende funksjon er kontekstredigering — oversettere kan endre strenger direkte i den kjørende applikasjonen uten å røre kodefiler.
Selvhosting av Tolgee på en VPS holder alle oversettelsesdata under din kontroll og eliminerer kostnader per streng eller per bruker som er vanlig i SaaS-alternativer. SDK-er for React, Angular, Vue og andre rammeverk integreres direkte med plattformen, og et REST API støtter CI/CD-pipeline-automatisering.
Viktige funksjoner i Tolgee
Kontekstbasert redigering
Oversettere kan redigere strenger direkte i ditt live applikasjonsgrensesnitt, noe som eliminerer behovet for å lete gjennom nøkkelfiler.
Flerspråklig administrasjon
Administrer alle oversettelsesnøkler og deres verdier på tvers av alle målspråk fra et enkelt, organisert dashbord.
Framework-SDK-er
Offisielle SDK-er for React, Angular, Vue og Svelte integrerer Tolgee direkte i applikasjonens byggeprosess.
Maskinoversettelse
Forhåndsutfyll oversettelser automatisk ved å bruke Google Translate, DeepL eller AWS Translate for å fremskynde lokaliseringsarbeidsflyter.
REST API & CLI
Automatiser import og eksport av oversettelser i CI/CD-pipelines ved hjelp av REST API eller kommandolinjeverktøyet.
Hvorfor kjøre Tolgee på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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