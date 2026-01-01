Tolgee er en åpen kildekode-plattform for lokalisering og oversettelsesadministrasjon som lar utviklingsteam administrere alle appens oversettelsesnøkler på ett sted. Dens fremtredende funksjon er kontekstredigering — oversettere kan endre strenger direkte i den kjørende applikasjonen uten å røre kodefiler.

Selvhosting av Tolgee på en VPS holder alle oversettelsesdata under din kontroll og eliminerer kostnader per streng eller per bruker som er vanlig i SaaS-alternativer. SDK-er for React, Angular, Vue og andre rammeverk integreres direkte med plattformen, og et REST API støtter CI/CD-pipeline-automatisering.