FileGator er en åpen kildekode, selvhostet filbehandler som tilbyr et rent webgrensesnitt for opplasting, nedlasting, organisering og deling av filer på serveren din. Bygget på en flatfilarkitektur uten databaseavhengighet, kjører den som en enkelt lettvektstjeneste med brukerkontoer og tillatelser lagret i en enkel JSON-fil. Rollebasert tilgang lar deg opprette administrator-, bruker- og gjestekontoer – hver med konfigurerbare tillatelser for lesing, skriving, opplasting, nedlasting, omdøping, sletting og arkivering av filer.

Selvhosting av FileGator på din VPS holder alle filer på infrastruktur du kontrollerer, uten lagringskvoter, abonnementsavgifter og tredjeparts tilgang til dataene dine. Den kjører på minimale ressurser, noe som gjør det enkelt å distribuere den sammen med andre tjenester uten å dedikere en full server til filbehandling.