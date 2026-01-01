Installer FileGator med ett-klikks installasjon.
Selvhostet filbehandler for flere brukere med rollebaserte tillatelser, arkivstøtte og forhåndsvisning av medier — ingen database kreves.
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Hva du kan bygge med FileGator
FileGator er en åpen kildekode, selvhostet filbehandler som tilbyr et rent webgrensesnitt for opplasting, nedlasting, organisering og deling av filer på serveren din. Bygget på en flatfilarkitektur uten databaseavhengighet, kjører den som en enkelt lettvektstjeneste med brukerkontoer og tillatelser lagret i en enkel JSON-fil. Rollebasert tilgang lar deg opprette administrator-, bruker- og gjestekontoer – hver med konfigurerbare tillatelser for lesing, skriving, opplasting, nedlasting, omdøping, sletting og arkivering av filer.
Selvhosting av FileGator på din VPS holder alle filer på infrastruktur du kontrollerer, uten lagringskvoter, abonnementsavgifter og tredjeparts tilgang til dataene dine. Den kjører på minimale ressurser, noe som gjør det enkelt å distribuere den sammen med andre tjenester uten å dedikere en full server til filbehandling.
Viktige funksjoner i FileGator
Flerbrukertillatelser
Opprett administrator-, bruker- og gjestekontoer med uavhengige tillatelser per operasjon — som kontrollerer hvem som kan lese, laste opp, laste ned, gi nytt navn til, slette og arkivere filer separat.
Ingen database nødvendig
Alle brukerkontoer og konfigurasjon lagres i flate JSON-filer, noe som eliminerer behovet for en database og gjør distribusjonen enkel og bærbar.
Arkivadministrasjon
Opprett og pakk ut ZIP-arkiver via nettleseren uten SSH eller kommandolinjeverktøy, noe som gjør store filoverføringer og sikkerhetskopier enkle.
Offentlige delingslenker
Generer offentlige nedlastingslenker for filer eller mapper slik at eksterne mottakere kan få tilgang til spesifikt innhold uten å trenge en konto på serveren.
Mediaforhåndsvisning
Forhåndsvis bilder, videoer, lyd og tekstfiler direkte i nettleseren — ingen nedlasting nødvendig for å bekrefte riktig fil før deling.
Hvorfor kjøre FileGator på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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