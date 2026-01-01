Installer Pulse med ett klikk.
Sanntids overvåkingsdashbord for Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker og Kubernetes med varsler og historiske måledata.
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Hva du kan bygge med Pulse
Pulse er et åpen kildekode, sanntids overvåkingsdashbord som gir deg en enkelt, samlet oversikt over dine Proxmox VE-klynger, Proxmox Backup Server-instanser, Docker-verter og Kubernetes-arbeidsbelastninger. Det avspør kontinuerlig hver tilkoblede node og strømmer CPU-, minne-, lagrings- og nettverksmålinger til et raskt webgrensesnitt, slik at du kan oppdage press på en virtuell maskin, container eller sikkerhetskopidatalager i det øyeblikket det skjer, i stedet for etter et avbrudd.
Fordi Pulse er selvhostet, forblir hver legitimasjon og måling på infrastruktur du kontrollerer, uten tredjeparts telemetri og ingen lisensiering per node. Å kjøre det på din egen VPS holder dashbordet tilgjengelig selv når en overvåket vert sliter, og konfigurerbare terskelvarsler varsler deg via e-post, webhooks eller chat før små problemer utvikler seg til nedetid.
Viktige funksjoner i Pulse
Enhetlig Proxmox-visning
Overvåk flere Proxmox VE-klynger og Proxmox Backup Server-instanser fra ett dashbord, med målinger per VM, per container og per datalager.
Sanntidsmålinger for strømming
Sanntids CPU-, minne-, disk- og nettverksdata oppdateres kontinuerlig over WebSocket slik at du ser belastningsendringer i det øyeblikket de oppstår.
Docker og Kubernetes-overvåking
Spor ressursbruk for containere og pods sammen med Proxmox-vertene dine for et konsistent bilde på tvers av virtuelle maskiner og containere.
Konfigurerbare terskelvarsler
Angi grenser for CPU, minne, lagring eller temperatur og bli varslet via e-post, webhook eller chat før problemer eskalerer.
Agentløs API-avspørring
Pulse kobler seg til Proxmox ved hjelp av API-nøkler, så det er ikke noe ekstra å installere på nodene den overvåker.
Hvorfor kjøre Pulse på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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