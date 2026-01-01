Pulse er et åpen kildekode, sanntids overvåkingsdashbord som gir deg en enkelt, samlet oversikt over dine Proxmox VE-klynger, Proxmox Backup Server-instanser, Docker-verter og Kubernetes-arbeidsbelastninger. Det avspør kontinuerlig hver tilkoblede node og strømmer CPU-, minne-, lagrings- og nettverksmålinger til et raskt webgrensesnitt, slik at du kan oppdage press på en virtuell maskin, container eller sikkerhetskopidatalager i det øyeblikket det skjer, i stedet for etter et avbrudd.

Fordi Pulse er selvhostet, forblir hver legitimasjon og måling på infrastruktur du kontrollerer, uten tredjeparts telemetri og ingen lisensiering per node. Å kjøre det på din egen VPS holder dashbordet tilgjengelig selv når en overvåket vert sliter, og konfigurerbare terskelvarsler varsler deg via e-post, webhooks eller chat før små problemer utvikler seg til nedetid.