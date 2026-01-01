MistServer er et åpen kildekode-verktøysett for strømmemedier, fullverdig og designet for å bygge applikasjoner for internettstrømming. Det støtter et bredt spekter av inn- og utgangsprotokoller — inkludert RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT og RTSP — slik at du kan motta, behandle og levere medier til enhver spiller eller enhet. Et innebygd webgrensesnitt på port 4242 gir komplett serverkonfigurasjon, strømstyring og sanntidsovervåking uten ekstra verktøy.

MistServer er designet for utviklere som bygger over-the-top (OTT) strømmeapplikasjoner, og er lett, modulært og gratis å bruke til ethvert formål, inkludert kommersielt. Selvhosting på din VPS gir deg full kontroll over strømmeinfrastrukturen din uten avgifter per seer eller tredjepartsavhengigheter.