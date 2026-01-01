Installer MistServer med ett klikk.
Fullverdig, åpen kildekode medieverktøysett for å bygge og levere stabile internettstrømmeapplikasjoner i stor skala.
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Hva du kan bygge med MistServer
MistServer er et åpen kildekode-verktøysett for strømmemedier, fullverdig og designet for å bygge applikasjoner for internettstrømming. Det støtter et bredt spekter av inn- og utgangsprotokoller — inkludert RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT og RTSP — slik at du kan motta, behandle og levere medier til enhver spiller eller enhet. Et innebygd webgrensesnitt på port 4242 gir komplett serverkonfigurasjon, strømstyring og sanntidsovervåking uten ekstra verktøy.
MistServer er designet for utviklere som bygger over-the-top (OTT) strømmeapplikasjoner, og er lett, modulært og gratis å bruke til ethvert formål, inkludert kommersielt. Selvhosting på din VPS gir deg full kontroll over strømmeinfrastrukturen din uten avgifter per seer eller tredjepartsavhengigheter.
Viktige funksjoner i MistServer
Støtte for flere protokoller
Motta og levere strømmer over RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT og RTSP fra én enkelt server uten plugin-konfigurasjon.
Nettbasert konfigurasjon
Konfigurer strømmer, administrer inndata og overvåk serverytelse fra det innebygde webgrensesnittet uten kommandolinjetilgang.
Strømming med lav latens
SRT- og WebRTC-utdataalternativer muliggjør strømming med forsinkelse på under ett sekund for direktesendte arrangementer og interaktive applikasjoner.
OTT Applikasjon Klar
Bygget for utviklere som bygger OTT-strømmeplattformer, håndterer MistServer medieleveringslaget slik at du kan fokusere på applikasjonen din.
Modulær arkitektur
Fjern ubrukte protokollbinærfiler for å redusere serverfotavtrykket, ved å beholde kun strømmeprotokollene som applikasjonen din krever.
Hvorfor kjøre MistServer på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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