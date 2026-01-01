Nightlio er en selvhostet stemningslogger og dagbok bygget som et gratis, personvernførst alternativ til abonnementsapper som Daylio. Loggfør stemninger på en fempunktskala, legg ved Markdown-formaterte dagbokinnlegg, tagg innlegg med tilpassbare grupper, og gjennomgå mønstre gjennom kalendervisninger, strektellere og samlet statistikk — alt fra et responsivt webgrensesnitt som fungerer på stasjonære og mobile nettlesere.

Å kjøre Nightlio på din egen VPS holder hvert stemningsinnlegg og dagboknotat i en lokal SQLite-database under din kontroll, uten reklame, ingen telemetri, og ingen risiko for at betalingsmurer dukker opp mellom deg og dine egne data.