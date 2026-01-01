Installer Nightlio med ett klikk.
Personvernfokusert, selvhostet humørsporer og dagbok — et åpen kildekode-alternativ til Daylio for din VPS.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Nightlio
Nightlio er en selvhostet stemningslogger og dagbok bygget som et gratis, personvernførst alternativ til abonnementsapper som Daylio. Loggfør stemninger på en fempunktskala, legg ved Markdown-formaterte dagbokinnlegg, tagg innlegg med tilpassbare grupper, og gjennomgå mønstre gjennom kalendervisninger, strektellere og samlet statistikk — alt fra et responsivt webgrensesnitt som fungerer på stasjonære og mobile nettlesere.
Å kjøre Nightlio på din egen VPS holder hvert stemningsinnlegg og dagboknotat i en lokal SQLite-database under din kontroll, uten reklame, ingen telemetri, og ingen risiko for at betalingsmurer dukker opp mellom deg og dine egne data.
Viktige funksjoner i Nightlio
Daglig humørregistrering
Loggfør humøret ditt på en femtrinnsskala med et enkelt trykk og se mønstre dukke opp over dager, uker og måneder.
Markdown-journalføring
Legg ved rike Markdown-notater til hver oppføring med overskrifter, lister og lenker for kontekstriktig refleksjon.
Egendefinerte taggrupper
Opprett dine egne kategorier som søvn, produktivitet eller sosialt, og tagg oppføringer for å oppdage hva som påvirker humøret ditt.
Kalender og rekker
Bla gjennom humørhistorikk i en kalendervisning og hold deg motivert med innebygd sporing av journalføringsrekker.
Innsiktsfulle analyser
Se gjennomsnittlig humør over tid, diagrammer for humørfordeling og gamifiserte prestasjoner som belønner konsekvent journalføring.
SQLite-lagring
Alle oppføringer ligger i en enkelt SQLite-fil på din VPS, enkel å sikkerhetskopiere, flytte mellom servere eller eksportere når som helst.
Hvorfor kjøre Nightlio på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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