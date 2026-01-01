Speaches er en OpenAI API-kompatibel lydserver som bringer toppmoderne talegjenkjenning og tekst-til-tale-syntese til din egen infrastruktur. Bygget på faster-whisper for transkripsjon og Kokoro/Piper for stemmesyntese, eksponerer den de samme endepunktene som OpenAI Audio API — så ethvert eksisterende verktøy, SDK eller integrasjon som fungerer med OpenAI, vil fungere med Speaches rett ut av esken.

Selv-hosting av Speaches betyr at lyddataene dine aldri forlater serverne dine, det er ingen transkripsjonsavgifter per minutt, og du beholder full kontroll over hvilke modeller som kjører og hvordan ressurser tildeles. Modeller lastes inn ved behov og lastes ut automatisk etter inaktivitet, noe som holder minnebruken slank på en standard VPS.