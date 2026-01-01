Installer Speaches med ett klikk.
OpenAI-kompatibel tale-til-tekst og tekst-til-tale-server du kan drifte selv og kjøre helt på din egen VPS.
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Hva du kan bygge med Speaches
Speaches er en OpenAI API-kompatibel lydserver som bringer toppmoderne talegjenkjenning og tekst-til-tale-syntese til din egen infrastruktur. Bygget på faster-whisper for transkripsjon og Kokoro/Piper for stemmesyntese, eksponerer den de samme endepunktene som OpenAI Audio API — så ethvert eksisterende verktøy, SDK eller integrasjon som fungerer med OpenAI, vil fungere med Speaches rett ut av esken.
Selv-hosting av Speaches betyr at lyddataene dine aldri forlater serverne dine, det er ingen transkripsjonsavgifter per minutt, og du beholder full kontroll over hvilke modeller som kjører og hvordan ressurser tildeles. Modeller lastes inn ved behov og lastes ut automatisk etter inaktivitet, noe som holder minnebruken slank på en standard VPS.
Viktige funksjoner i Speaches
OpenAI API-kompatibel
Implementerer OpenAI Audio API-spesifikasjonen — legg inn din selvhostede URL, og eksisterende OpenAI-integrasjoner fortsetter å fungere uten kodeendringer.
Tale til tekst-transkripsjon
Drevet av faster-whisper, som støtter flerspråklig transkripsjon med sanntidsstrømming via Server-Sent Events.
Tekst-til-tale-syntese
Generer naturlig klingende tale ved hjelp av Kokoro- (rangert som nr. 1 i TTS Arena) og Piper-modeller, fullt ut på enheten.
Dynamisk modellasting
Modeller lastes inn automatisk ved første forespørsel og lastes ut etter en konfigurerbar inaktivitetsperiode, slik at du bare bruker minne når det trengs.
Innebygd web-UI
Gradio-drevet grensesnitt lar deg teste transkripsjon og syntese direkte i nettleseren din uten ekstra verktøy.
API-nøkkelautentisering
Beskytt eventuelt alle API-endepunkter med én enkelt API-nøkkel, samtidig som du holder den interaktive dokumentasjonen offentlig tilgjengelig.
Hvorfor kjøre Speaches på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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