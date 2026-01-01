Wallabag er en selvhostet les-senere-applikasjon som lagrer nettartikler og fjerner annonser, navigasjon og rot, og presenterer kun tekst og bilder for ren, fokusert lesing. Den fungerer som et privat alternativ til Pocket og Instapaper med full offline-støtte.

Å selvhoste Wallabag på en VPS betyr at leselisten og artikkelarkivet ditt lagres på din egen infrastruktur uten tredjeparts tilgang. Nettleserutvidelser for Chrome og Firefox gjør det mulig å lagre artikler med ett klikk, mens mobilapper for iOS og Android muliggjør frakoblet lesing på farten. Import fra Pocket og Instapaper gjør migreringen enkel.