Installer Wallabag med ett klikk.
Selvhostet les-senere-tjeneste som lagrer og renser nettartikler for frakoblet lesing uten forstyrrelser.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Wallabag
Wallabag er en selvhostet les-senere-applikasjon som lagrer nettartikler og fjerner annonser, navigasjon og rot, og presenterer kun tekst og bilder for ren, fokusert lesing. Den fungerer som et privat alternativ til Pocket og Instapaper med full offline-støtte.
Å selvhoste Wallabag på en VPS betyr at leselisten og artikkelarkivet ditt lagres på din egen infrastruktur uten tredjeparts tilgang. Nettleserutvidelser for Chrome og Firefox gjør det mulig å lagre artikler med ett klikk, mens mobilapper for iOS og Android muliggjør frakoblet lesing på farten. Import fra Pocket og Instapaper gjør migreringen enkel.
Viktige funksjoner i Wallabag
Ryddig artikkellesing
Wallabag trekker ut artikkelinnhold og fjerner annonser, navigasjon og forstyrrelser for en ren, fokusert leseopplevelse.
Frakoblet tilgang
Lagrede artikler synkroniseres til mobilapper for iOS og Android, noe som muliggjør lesing uten internettforbindelse.
Nettleserutvidelser
Lagre artikler fra Chrome og Firefox med ett enkelt klikk ved å bruke den offisielle Wallabag-nettleserutvidelsen.
Tagging & søk
Organiser lagrede artikler med tagger og finn hva som helst umiddelbart ved å bruke fulltekstsøk på tvers av hele lesearkivet ditt.
Importer fra Pocket
Migrer din eksisterende leseliste fra Pocket eller Instapaper til Wallabag uten å miste noen lagrede artikler.
Hvorfor kjøre Wallabag på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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