Opptil 69 % rabatt for Lychee

Installer Lychee med ett klikk.

Selvhostet plattform for bildeadministrasjon med albumorganisering, delingskontroller og metadata-bevisst navigering, bygget for seriøse fotografer.

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Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr93,99/mnd
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30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Lychee med ett klikk.

Velg en VPS-plan for Lychee

Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Lychee

Lychee er et polert åpen kildekode-bildebehandlingssystem som gjør enhver bildemappe om til et vakkert presentert nettgalleri. Det indekserer EXIF- og IPTC-metadata, genererer responsive miniatyrbilder, organiserer bilder i nestede album, og tilbyr offentlig, passordbeskyttet og privat deling for individuelle album eller enkeltbilder — alt støttet av et rent, mobilvennlig webgrensesnitt.

Selvhosting av Lychee på din VPS beholder originaler i full oppløsning, posisjonsdata og visningshistorikk på infrastruktur du kontrollerer i stedet for å overlate det til en tredjeparts bildeplattform. Appen støtter MySQL, MariaDB, PostgreSQL eller SQLite som bakend og integreres sømløst med objektlagring, LDAP og OAuth-leverandører — noe som gjør den like egnet for et personlig fotoarkiv eller et delt bibliotek for små team.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Lychee

Nøstet albumhierarki

Organiser bilder i album og underalbum med dra-og-slipp-omorganisering, valg av forsidebilde og delingskontroller per album.

EXIF og IPTC metadata

Automatisk uthenting av kamera-, objektiv-, eksponerings-, GPS- og IPTC-tagger slik at album kan søkes i og filtreres etter kamerahus, brennvidde eller sted.

Finkornede delingskontroller

Gjør album offentlige, passordbeskyttede eller kun for inviterte, og generer delingslenker per album eller per bilde uten å eksponere resten av biblioteket ditt.

RAW- og HEIC-støtte

Innebygd håndtering av RAW-formater og HEIC i tillegg til JPEG, PNG og video — Lychee transkoder for nettet samtidig som den bevarer den originale filen.

OAuth og LDAP-pålogging

Koble til eksisterende identitetsleverandører inkludert Google, GitHub og enhver LDAP-katalog slik at bidragsytere logger på med legitimasjon de allerede har.

Backend for objektlagring

Du kan valgfritt lagre bilder på S3-kompatibel objektlagring for å skalere biblioteket ditt utover lokal disk, samtidig som du beholder den samme brukeropplevelsen.

Hvorfor kjøre Lychee på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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