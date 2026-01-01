Installer Lychee med ett klikk.
Selvhostet plattform for bildeadministrasjon med albumorganisering, delingskontroller og metadata-bevisst navigering, bygget for seriøse fotografer.
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Hva du kan bygge med Lychee
Lychee er et polert åpen kildekode-bildebehandlingssystem som gjør enhver bildemappe om til et vakkert presentert nettgalleri. Det indekserer EXIF- og IPTC-metadata, genererer responsive miniatyrbilder, organiserer bilder i nestede album, og tilbyr offentlig, passordbeskyttet og privat deling for individuelle album eller enkeltbilder — alt støttet av et rent, mobilvennlig webgrensesnitt.
Selvhosting av Lychee på din VPS beholder originaler i full oppløsning, posisjonsdata og visningshistorikk på infrastruktur du kontrollerer i stedet for å overlate det til en tredjeparts bildeplattform. Appen støtter MySQL, MariaDB, PostgreSQL eller SQLite som bakend og integreres sømløst med objektlagring, LDAP og OAuth-leverandører — noe som gjør den like egnet for et personlig fotoarkiv eller et delt bibliotek for små team.
Viktige funksjoner i Lychee
Nøstet albumhierarki
Organiser bilder i album og underalbum med dra-og-slipp-omorganisering, valg av forsidebilde og delingskontroller per album.
EXIF og IPTC metadata
Automatisk uthenting av kamera-, objektiv-, eksponerings-, GPS- og IPTC-tagger slik at album kan søkes i og filtreres etter kamerahus, brennvidde eller sted.
Finkornede delingskontroller
Gjør album offentlige, passordbeskyttede eller kun for inviterte, og generer delingslenker per album eller per bilde uten å eksponere resten av biblioteket ditt.
RAW- og HEIC-støtte
Innebygd håndtering av RAW-formater og HEIC i tillegg til JPEG, PNG og video — Lychee transkoder for nettet samtidig som den bevarer den originale filen.
OAuth og LDAP-pålogging
Koble til eksisterende identitetsleverandører inkludert Google, GitHub og enhver LDAP-katalog slik at bidragsytere logger på med legitimasjon de allerede har.
Backend for objektlagring
Du kan valgfritt lagre bilder på S3-kompatibel objektlagring for å skalere biblioteket ditt utover lokal disk, samtidig som du beholder den samme brukeropplevelsen.
Hvorfor kjøre Lychee på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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