Lychee er et polert åpen kildekode-bildebehandlingssystem som gjør enhver bildemappe om til et vakkert presentert nettgalleri. Det indekserer EXIF- og IPTC-metadata, genererer responsive miniatyrbilder, organiserer bilder i nestede album, og tilbyr offentlig, passordbeskyttet og privat deling for individuelle album eller enkeltbilder — alt støttet av et rent, mobilvennlig webgrensesnitt.

Selvhosting av Lychee på din VPS beholder originaler i full oppløsning, posisjonsdata og visningshistorikk på infrastruktur du kontrollerer i stedet for å overlate det til en tredjeparts bildeplattform. Appen støtter MySQL, MariaDB, PostgreSQL eller SQLite som bakend og integreres sømløst med objektlagring, LDAP og OAuth-leverandører — noe som gjør den like egnet for et personlig fotoarkiv eller et delt bibliotek for små team.