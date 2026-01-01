Budibase er en åpen kildekode lavkodeplattform som lar team bygge interne verktøy, dashbord og automatiserte arbeidsflyter gjennom en visuell dra-og-slipp-bygger. Den kobler seg til PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API-er og sin egen innebygde database, og gjør datakilder om til funksjonelle applikasjoner på timer i stedet for uker.

Selvhosting av Budibase på din egen VPS holder forretningskritisk data og applikasjonslogikk innenfor din infrastruktur, og oppfyller krav til datasuverenitet og samsvar som skybaserte lavkodeverktøy ikke kan tilfredsstille. Hele stakken — applikasjonstjeneste, worker, CouchDB, Redis og MinIO — kjører i en enkelt distribusjon uten eksterne avhengigheter.