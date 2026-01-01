Én-klikks installasjon av Budibase.
Åpen kildekode lavkodeplattform for å bygge interne forretningsapplikasjoner, adminpaneler og automatiserte arbeidsflyter uten omfattende koding.
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Hva du kan bygge med Budibase
Budibase er en åpen kildekode lavkodeplattform som lar team bygge interne verktøy, dashbord og automatiserte arbeidsflyter gjennom en visuell dra-og-slipp-bygger. Den kobler seg til PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API-er og sin egen innebygde database, og gjør datakilder om til funksjonelle applikasjoner på timer i stedet for uker.
Selvhosting av Budibase på din egen VPS holder forretningskritisk data og applikasjonslogikk innenfor din infrastruktur, og oppfyller krav til datasuverenitet og samsvar som skybaserte lavkodeverktøy ikke kan tilfredsstille. Hele stakken — applikasjonstjeneste, worker, CouchDB, Redis og MinIO — kjører i en enkelt distribusjon uten eksterne avhengigheter.
Viktige funksjoner i Budibase
Visuell Appbygger
Dra-og-slipp-komponenter — tabeller, skjemaer, diagrammer og knapper — på et lerret for å sette sammen funksjonelle forretningsapplikasjoner uten å skrive frontend-kode.
Flerkilde datatilkoblinger
Koble til PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API-er og den innebygde CouchDB-databasen slik at apper kan lese fra og skrive til dine eksisterende datakilder.
Automatisering av arbeidsflyt
Definer automatiserte prosesser med triggere, betingelser og handlinger for å erstatte manuelle trinn i godkjenningsflyter, varsler og databehandlinger.
Rollebasert tilgangskontroll
Tilordne roller til brukere på applikasjonsnivå slik at hvert teammedlem kun ser dataene og handlingene som er i tråd med deres ansvarsområder.
Tilpasset JavaScript-logikk
Gå over til JavaScript når visuelle bindinger ikke er nok, noe som gir utviklere finkornet kontroll over datatransformasjoner og betinget oppførsel.
Hvorfor kjøre Budibase på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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