Installer Dograh med ett-klikks installasjon.
Open-source no-code-plattform for å bygge og distribuere AI-stemmeagenter på minutter, med støtte for over 30 språk.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Dograh
Dograh er en gratis, åpen kildekode-plattform uten kode som lar deg bygge og distribuere AI-drevne stemmeagenter uten å skrive en eneste kodelinje. Dets dra-og-slipp-grensesnitt tar deg fra konsept til en live, produksjonsklar stemmeagent på under ti minutter, med støtte for over 30 språk, sanntidsanalyse og intelligent samtaleruting innebygd fra starten.
Selv-hosting av Dograh på din VPS holder alle samtaledata, opptak og kundeinteraksjoner på din egen infrastruktur, noe som er avgjørende for GDPR-samsvar og bransjer med strenge krav til datalagring. De inkluderte PostgreSQL-, Redis- og MinIO-komponentene leverer lagrings- og hurtigbuffer-ytelsen som stemmeinteraksjoner med lav forsinkelse krever.
Viktige funksjoner i Dograh
Kodefri agentbygger
Dra-og-slipp-arbeidsflyter lar ikke-tekniske brukere designe komplette stemmesamtaleflyter uten å skrive kode.
30+ språkstøtte
Innebygd flerspråklig stemmesyntese og gjenkjenning muliggjør kundeinteraksjoner på språket brukerne dine foretrekker.
Intelligent samtaleruting
Komplekse henvendelser blir automatisk eskalert til menneskelige saksbehandlere, slik at AI kan håndtere rutinehenvendelser effektivt.
Sanntidsanalyse
Live-dashbord viser samtalemetrikker, fullføringsrater og agentytelse slik at du kan optimalisere kontinuerlig.
Personvern først-arkitektur
Alle samtaledata forblir på din infrastruktur, noe som gjør det enkelt å oppfylle GDPR- og bransjekrav for etterlevelse.
Hvorfor kjøre Dograh på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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