Dograh er en gratis, åpen kildekode-plattform uten kode som lar deg bygge og distribuere AI-drevne stemmeagenter uten å skrive en eneste kodelinje. Dets dra-og-slipp-grensesnitt tar deg fra konsept til en live, produksjonsklar stemmeagent på under ti minutter, med støtte for over 30 språk, sanntidsanalyse og intelligent samtaleruting innebygd fra starten.

Selv-hosting av Dograh på din VPS holder alle samtaledata, opptak og kundeinteraksjoner på din egen infrastruktur, noe som er avgjørende for GDPR-samsvar og bransjer med strenge krav til datalagring. De inkluderte PostgreSQL-, Redis- og MinIO-komponentene leverer lagrings- og hurtigbuffer-ytelsen som stemmeinteraksjoner med lav forsinkelse krever.