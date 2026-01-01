Distribuer WireMock med ett klikk.
Bransjestandard HTTP API mock-server for simulering av REST-tjenester, testing av grensetilfeller og parallell utvikling.
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Hva du kan bygge med WireMock
WireMock er en åpen kildekode HTTP API-simulator som lar ingeniørteam erstatte ekte tjenester med programmerbare mocks. Definer stubs via et REST API eller JSON-filer, match innkommende forespørsler etter URL, headere, spørringsparametere, informasjonskapsler eller brødtekstinnhold, og returner dynamiske svar generert med Handlebars-templating. Ta opp ekte trafikk og spill den av senere for å gjenskape produksjonsscenarier offline.
Selv-hosting av WireMock på din egen VPS gir hvert team et delt mock-miljø for kontraktstesting, demodata, tredjeparts API-erstatninger, og kaossenarioer som latensinjeksjon eller feilformede nyttelaster. Vedvarende volumer holder dine mapping-definisjoner, svarfiler og egendefinerte utvidelser intakte på tvers av redeployments, slik at test-fixtures reiser med serveren.
Viktige funksjoner i WireMock
Fleksibel forespørselstilpasning
Match innkommende HTTP-forespørsler mot URL-mønstre, headere, spørringsparametere, informasjonskapsler og JSON- eller XML-brødtekstinnhold for presist stubvalg.
Dynamisk responsmalverk
Generer svar umiddelbart ved hjelp av Handlebars-maler med tilgang til forespørselsdata, tilfeldige verdier, datoer og egendefinerte hjelpefunksjoner.
Spill inn og avspilling
Fang sanntidstrafikk mot en ekte oppstrøm og spill av de innspilte interaksjonene senere for å gjenskape scenarier uten nettverksavhengigheter.
Feil- og latenssimulering
Injiser konfigurerbare forsinkelser, brutte tilkoblinger og feilformede nyttelaster for å teste hvordan applikasjonen din håndterer upålitelige nedstrømstjenester.
Tilstandsbaserte scenarier
Modeller flertrinns arbeidsflyter med tilstandsmaskiner slik at det samme endepunktet kan returnere forskjellige svar avhengig av tidligere interaksjoner.
Admin REST API
Administrer stubber, forespørselslogger, scenarioer og opptak programmatisk via admin-API-et for CI/CD-automatisering og verktøyintegrasjoner.
Hvorfor kjøre WireMock på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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