WireMock er en åpen kildekode HTTP API-simulator som lar ingeniørteam erstatte ekte tjenester med programmerbare mocks. Definer stubs via et REST API eller JSON-filer, match innkommende forespørsler etter URL, headere, spørringsparametere, informasjonskapsler eller brødtekstinnhold, og returner dynamiske svar generert med Handlebars-templating. Ta opp ekte trafikk og spill den av senere for å gjenskape produksjonsscenarier offline.

Selv-hosting av WireMock på din egen VPS gir hvert team et delt mock-miljø for kontraktstesting, demodata, tredjeparts API-erstatninger, og kaossenarioer som latensinjeksjon eller feilformede nyttelaster. Vedvarende volumer holder dine mapping-definisjoner, svarfiler og egendefinerte utvidelser intakte på tvers av redeployments, slik at test-fixtures reiser med serveren.