Outline er en rask, samarbeidsbasert kunnskapsbase designet for team som verdsetter både vakkert design og sømløs redigering i sanntid. Bygget rundt en Markdown-editor med skråstrekkommandoer, nestede dokumenthierarkier og samlingsbasert organisering, gir det ingeniør-, produkt- og driftsteam et strukturert arbeidsområde for dokumentasjon som er både funksjonelt og visuelt tiltalende. Versjonshistorikk, detaljerte tillatelser og støtte for flere SSO-leverandører gjør det egnet for organisasjoner av alle størrelser.

Selvhosting av Outline på din egen VPS betyr ingen prisbegrensninger per bruker – ubegrensede teammedlemmer til en fast infrastrukturkostnad. Din dokumentasjon og intellektuelle eiendom forblir under din kontroll uten tredjeparts datatilgang, mens PostgreSQL og Redis kjører lokalt for optimal ytelse uten eksterne tjenesteavhengigheter.