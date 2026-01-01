Installer Outline med ett klikk installasjon.
Moderne kunnskapsbase og wiki med åpen kildekode, sanntidssamarbeid, kraftig søk og vakker Markdown-redigering for team.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Outline
Outline er en rask, samarbeidsbasert kunnskapsbase designet for team som verdsetter både vakkert design og sømløs redigering i sanntid. Bygget rundt en Markdown-editor med skråstrekkommandoer, nestede dokumenthierarkier og samlingsbasert organisering, gir det ingeniør-, produkt- og driftsteam et strukturert arbeidsområde for dokumentasjon som er både funksjonelt og visuelt tiltalende. Versjonshistorikk, detaljerte tillatelser og støtte for flere SSO-leverandører gjør det egnet for organisasjoner av alle størrelser.
Selvhosting av Outline på din egen VPS betyr ingen prisbegrensninger per bruker – ubegrensede teammedlemmer til en fast infrastrukturkostnad. Din dokumentasjon og intellektuelle eiendom forblir under din kontroll uten tredjeparts datatilgang, mens PostgreSQL og Redis kjører lokalt for optimal ytelse uten eksterne tjenesteavhengigheter.
Viktige funksjoner i Outline
Sanntidssamarbeid
Flere teammedlemmer kan redigere det samme dokumentet samtidig med innebygde kommentarer og forslag, noe som gjør dokumentasjonssprinter og gjennomgangssykluser sømløse.
Kraftig fulltekstsøk
Søk umiddelbart på tvers av alle dokumenter og samlinger, med resultater rangert etter relevans slik at riktig informasjon dukker opp på sekunder i stedet for minutter med surfing.
Fleksibel autentisering
Integreres med Google, Slack, Azure AD, GitHub og tilpassede OIDC-leverandører, slik at team kan logge inn med eksisterende legitimasjon uten å måtte administrere separate kontoer.
Versjonshistorie
Hver dokumentendring spores med diff-visning og full gjenoppretting, og gir team et sikkerhetsnett for utilsiktede redigeringer og en revisjonslogg for samsvar.
Samlingsorganisering
Organiser dokumenter i nestede hierarkier og samlinger med detaljerte delingskontroller for offentlig, team eller privat bruk som passer enhver teamstruktur.
Hvorfor kjøre Outline på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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