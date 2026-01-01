October CMS er et moderne innholdsstyringssystem bygget på Laravel PHP-rammeverket. Designet for både utviklere og innholdsteam, kombinerer det et rent backend-grensesnitt med kraftig tema- og programtilleggsarkitektur, noe som gjør det enkelt å bygge tilpassede nettsteder og nettapplikasjoner av enhver kompleksitet.

Selv-hosting av October CMS på din VPS gir deg fullt eierskap over innholdet, temaene og programtilleggene dine uten avgifter per nettsted eller leverandørlåsning. Med støtte for MySQL og MariaDB, et rikt økosystem av fellesskapsprogramtillegg og en utviklervennlig kodebase, tilpasser det seg alt fra enkle blogger til sofistikerte flersidige plattformer.