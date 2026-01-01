Installer October CMS med ett klikk.
Selvhostet PHP CMS bygget på Laravel-rammeverket for å bygge moderne, fleksible nettsteder og nettapplikasjoner.
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Hva du kan bygge med October CMS
October CMS er et moderne innholdsstyringssystem bygget på Laravel PHP-rammeverket. Designet for både utviklere og innholdsteam, kombinerer det et rent backend-grensesnitt med kraftig tema- og programtilleggsarkitektur, noe som gjør det enkelt å bygge tilpassede nettsteder og nettapplikasjoner av enhver kompleksitet.
Selv-hosting av October CMS på din VPS gir deg fullt eierskap over innholdet, temaene og programtilleggene dine uten avgifter per nettsted eller leverandørlåsning. Med støtte for MySQL og MariaDB, et rikt økosystem av fellesskapsprogramtillegg og en utviklervennlig kodebase, tilpasser det seg alt fra enkle blogger til sofistikerte flersidige plattformer.
Viktige funksjoner i October CMS
Laravel Stiftelse
Bygget på Laravel PHP-rammeverket, som tilbyr Eloquent ORM, Artisan CLI og velkjente konvensjoner som gjør tilpasning og utvidelse enkelt for PHP-utviklere.
Plugin-økosystem
Utvid funksjonaliteten med fellesskaps- og offisielle tilleggsprogrammer som dekker skjemaer, SEO, gallerier og autentisering uten å skrive tilpasset kode.
Visuell backend-redigerer
Administrer sider, oppsett, deler og innholdsblokker via et intuitivt bakendgrensesnitt uten å redigere filer direkte på serveren.
Fleksibelt temasystem
Bygg eller tilpass temaer ved hjelp av Twig-maler og YAML-definerte komponentkonfigurasjoner som tydelig skiller presentasjon fra applikasjonslogikk.
Headless Innholds-API
Tilgjengeliggjør innhold via REST API-endepunkter for å drive hodeløse front-ender i tillegg til tradisjonelle server-gjengitte sider fra samme installasjon.
Hvorfor kjøre October CMS på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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