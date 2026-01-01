Installer OneTimeSecret med ett-klikks installasjon.
Del passord og sensitive data via selvdestruerende lenker som kun kan vises én gang.
Velg en VPS-plan for OneTimeSecret
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med OneTimeSecret
OneTimeSecret lar deg dele sensitiv informasjon — passord, API-nøkler, private meldinger — via lenker som selvødelegges etter én visning. Når mottakeren åpner lenken, blir hemmeligheten permanent slettet fra serveren, uten å etterlate seg spor.
Selv-hosting av OneTimeSecret på din egen VPS betyr at delte hemmeligheter aldri berører tredjeparts infrastruktur. Du kontrollerer krypteringen, oppbevaringspolicyene og tilgangsloggene, noe som gjør det ideelt for team som håndterer påloggingsinformasjon, kundedata eller annen informasjon som er for sensitiv for e-post eller chat.
Viktige funksjoner i OneTimeSecret
Selvdestruerende lenker
Hver hemmelighet slettes umiddelbart etter første visning, noe som sikrer at sensitive data ikke kan nås igjen.
Passordfrasebeskyttelse
Legg til en valgfri passordfrase slik at bare den tiltenkte mottakeren kan dekryptere og lese hemmeligheten.
Konfigurerbart utløp
Angi hemmeligheter til å utløpe automatisk etter minutter, timer eller dager, selv om de aldri blir åpnet.
Ingen registrering kreves
Hvem som helst kan opprette og motta hemmeligheter uten å opprette en konto, noe som reduserer friksjonen for rask deling.
Admin-kontostøtte
Registrer en administratorkonto ved første besøk for å overvåke bruk og administrere instansen fra webgrensesnittet.
Hvorfor kjøre OneTimeSecret på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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