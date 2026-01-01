OneTimeSecret lar deg dele sensitiv informasjon — passord, API-nøkler, private meldinger — via lenker som selvødelegges etter én visning. Når mottakeren åpner lenken, blir hemmeligheten permanent slettet fra serveren, uten å etterlate seg spor.

Selv-hosting av OneTimeSecret på din egen VPS betyr at delte hemmeligheter aldri berører tredjeparts infrastruktur. Du kontrollerer krypteringen, oppbevaringspolicyene og tilgangsloggene, noe som gjør det ideelt for team som håndterer påloggingsinformasjon, kundedata eller annen informasjon som er for sensitiv for e-post eller chat.