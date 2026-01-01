OpenSpeedTest er en gratis, åpen kildekode HTML5 hastighetstestapplikasjon som kjører utelukkende i nettleseren uten å kreve Flash, Java eller annen klientprogramvare. Den måler nøyaktig nedlastingshastighet, opplastingshastighet, ping og jitter fra enhver moderne nettleser på telefoner, nettbrett, smart-TVer og stasjonære datamaskiner.

Selv-hosting av OpenSpeedTest på din VPS gir deg et privat, objektivt målepunkt nær dine hostede applikasjoner. I motsetning til offentlige hastighetstesttjenester som er påvirket av ISP-forhold, måler din instans reell ytelse til din egen server — ideelt for å diagnostisere nettverksproblemer, verifisere ISP-hastigheter og benchmarke VPN-tilkoblinger uten å dele data med tredjeparter.