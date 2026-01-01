Installer OpenSpeedTest med ett klikks installasjon.
Selvhostet HTML5 nettverkshastighetstest som måler nedlastning, opplastning, ping og jitter uten tilleggsprogrammer eller tredjepartstjenester.
Velg en VPS-plan for OpenSpeedTest
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med OpenSpeedTest
OpenSpeedTest er en gratis, åpen kildekode HTML5 hastighetstestapplikasjon som kjører utelukkende i nettleseren uten å kreve Flash, Java eller annen klientprogramvare. Den måler nøyaktig nedlastingshastighet, opplastingshastighet, ping og jitter fra enhver moderne nettleser på telefoner, nettbrett, smart-TVer og stasjonære datamaskiner.
Selv-hosting av OpenSpeedTest på din VPS gir deg et privat, objektivt målepunkt nær dine hostede applikasjoner. I motsetning til offentlige hastighetstesttjenester som er påvirket av ISP-forhold, måler din instans reell ytelse til din egen server — ideelt for å diagnostisere nettverksproblemer, verifisere ISP-hastigheter og benchmarke VPN-tilkoblinger uten å dele data med tredjeparter.
Viktige funksjoner i OpenSpeedTest
Ren HTML5-implementering
Ingen tilleggsprogrammer, Flash eller Java er nødvendig — kjører i enhver moderne nettleser på hvilken som helst enhet, inkludert IE10 og nyere.
Fullstendige nettverksmålinger
Måler nedlastingshastighet, opplastingshastighet, ping-forsinkelse og jitter i én enkelt testkjøring.
Lett NGINX Server
Minimalt ressursforbruk betyr at OpenSpeedTest kjører effektivt ved siden av andre applikasjoner på den samme VPS-en.
Ingen tredjeparts datadeling
Alle testdata forblir på serveren din — ingen hastighetsresultater, IP-adresser eller bruksstatistikk sendes til eksterne tjenester.
Responsivt design
Fungerer på stasjonær, nettbrett og mobil med et rent grensesnitt fritt for annonser og oppgraderingsmeldinger for premium.
Hvorfor kjøre OpenSpeedTest på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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