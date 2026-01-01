Installer Kong med ett klikk.
Høyytelses åpen kildekode API-gateway for administrasjon, sikring og skalering av mikrotjenester og API-er.
Velg en VPS-plan for Kong
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Kong
Kong er verdens mest utbredte åpen kildekode API-gateway, bygget på OpenResty (Nginx + LuaJIT) for sub-millisekunds latens i stor skala. Den sitter foran tjenestene dine for å håndtere autentisering, hastighetsbegrensning, trafikkruting og observerbarhet gjennom et rikt økosystem av 50+ plugins – uten å endre applikasjonskoden din.
Å kjøre Kong på din egen VPS gir deg full kontroll over API-trafikk, plugin-konfigurasjon og sensitive legitimasjoner uten den bruksbaserte prisingen av administrerte API-gateway-tjenester. Denne distribusjonen inkluderer PostgreSQL for å lagre Kongs konfigurasjon og er klar for produksjons-API-administrasjon fra det øyeblikket den starter.
Viktige funksjoner i Kong
Sentralisert autentisering
Håndhev OAuth 2.0, JWT, API-nøkler og HMAC-autentisering på tvers av alle tjenester fra ett enkelt kontrollpunkt.
Hastighetsbegrensning
Beskytt oppstrøms tjenester mot trafikktopper ved å sette forespørselsgrenser per forbruker eller globalt, uten kodeendringer.
Plugin-økosystem
Utvid Kong med 50+ offisielle plugins for logging, caching, transformasjoner og tredjepartsintegrasjoner.
Admin-GUI
Administrer ruter, tjenester, forbrukere og programtillegg via det innebygde Kong Manager webgrensesnittet på port 8002.
Multi-protokoll support
Rute HTTP, HTTPS, gRPC, WebSocket og TCP-trafikk gjennom én enkelt gateway med protokollbevisst lastbalansering.
Hvorfor kjøre Kong på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.