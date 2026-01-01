Kong er verdens mest utbredte åpen kildekode API-gateway, bygget på OpenResty (Nginx + LuaJIT) for sub-millisekunds latens i stor skala. Den sitter foran tjenestene dine for å håndtere autentisering, hastighetsbegrensning, trafikkruting og observerbarhet gjennom et rikt økosystem av 50+ plugins – uten å endre applikasjonskoden din.

Å kjøre Kong på din egen VPS gir deg full kontroll over API-trafikk, plugin-konfigurasjon og sensitive legitimasjoner uten den bruksbaserte prisingen av administrerte API-gateway-tjenester. Denne distribusjonen inkluderer PostgreSQL for å lagre Kongs konfigurasjon og er klar for produksjons-API-administrasjon fra det øyeblikket den starter.