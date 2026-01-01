Installer SnapOtter med ett klikk.
Selvhostet bildebehandlingspakke med 55+ verktøy, lokale AI-funksjoner og batch-pipelines — bilder forlater aldri serveren din.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med SnapOtter
SnapOtter er en selvhostet plattform for bildebehandling som kombinerer et omfattende redigeringsverktøy — endre størrelse, beskjære, komprimere, konvertere, vannmerke og mer — med lokale AI-funksjoner inkludert fjerning av bakgrunn, bildeoppskalering, OCR og fotorestaurering. All behandling kjører på din egen server ved hjelp av CPU eller GPU, slik at originale filer og resultater aldri passerer gjennom eksterne tjenester.
Med støtte for over 55 inndataformater inkludert 23 kamera RAW-formater og 14 utdataformater, håndterer SnapOtter alt fra raske enkeltbilde-redigeringer til komplekse satsvise arbeidsflyter bygget med dens visuelle rørledningsbygger. Et REST API med interaktiv Swagger-dokumentasjon gjør det enkelt å integrere bildebehandling i enhver applikasjon eller automatisering.
Viktige funksjoner i SnapOtter
55+ formatstøtte
Behandler JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 kamera RAW-formater og mer — konverter mellom alle støttede formater i én enkelt operasjon.
Lokal AI-behandling
Bakgrunnsfjerning, bildeoppskalering, OCR, ansiktsforbedring og fotorestaurering kjører utelukkende på din VPS CPU eller GPU — ingen eksterne API-kall eller datadeling.
Visuell pipeline-bygger
Koble sammen flere bildeoperasjoner til gjenbrukbare pipeliner for satsvis behandling, slik at repeterende arbeidsflyter kjører automatisk uten manuelle trinn hver gang.
REST API med dokumentasjon
Alle verktøy er tilgjengelig via et dokumentert REST API med interaktivt Swagger UI på /api/docs, noe som gjør det enkelt å integrere bildebehandling i applikasjoner og skript.
Batchbehandling
Last opp og transformer hele mapper med bilder i én jobb, ved å bruke de samme operasjonene på hundrevis av filer samtidig.
Hvorfor kjøre SnapOtter på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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