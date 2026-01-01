SnapOtter er en selvhostet plattform for bildebehandling som kombinerer et omfattende redigeringsverktøy — endre størrelse, beskjære, komprimere, konvertere, vannmerke og mer — med lokale AI-funksjoner inkludert fjerning av bakgrunn, bildeoppskalering, OCR og fotorestaurering. All behandling kjører på din egen server ved hjelp av CPU eller GPU, slik at originale filer og resultater aldri passerer gjennom eksterne tjenester.

Med støtte for over 55 inndataformater inkludert 23 kamera RAW-formater og 14 utdataformater, håndterer SnapOtter alt fra raske enkeltbilde-redigeringer til komplekse satsvise arbeidsflyter bygget med dens visuelle rørledningsbygger. Et REST API med interaktiv Swagger-dokumentasjon gjør det enkelt å integrere bildebehandling i enhver applikasjon eller automatisering.