MySpeed er et lettvektig, selvhostet verktøy for overvåking av hastighetstester som kontinuerlig sporer ytelsen til internettforbindelsen din. Det kjører automatiserte hastighetstester etter en konfigurerbar tidsplan ved hjelp av Ookla, LibreSpeed eller Cloudflare, og lagrer deretter resultatene lokalt i en SQLite-database slik at du kan analysere trender over dager, uker og måneder.

Utover råmålinger tilbyr MySpeed interaktive diagrammer, en konfigurerbar datalagringspolicy, helsesjekkvarsler via e-post, Signal, WhatsApp eller Telegram, og valgfrie Prometheus-målinger for integrasjon i eksisterende observabilitetsstabler. Alle data forblir på din egen server – ingen tredjepartsanalyse, ingen skyavhengighet og ingen gebyrer per test.