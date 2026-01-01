Installer MySpeed med ett klikk.
Selvhostet sporer for internetthastighetstester som kjører automatiserte tester og visualiserer tilkoblingshistorikken din over tid.
Velg en VPS-plan for MySpeed
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med MySpeed
MySpeed er et lettvektig, selvhostet verktøy for overvåking av hastighetstester som kontinuerlig sporer ytelsen til internettforbindelsen din. Det kjører automatiserte hastighetstester etter en konfigurerbar tidsplan ved hjelp av Ookla, LibreSpeed eller Cloudflare, og lagrer deretter resultatene lokalt i en SQLite-database slik at du kan analysere trender over dager, uker og måneder.
Utover råmålinger tilbyr MySpeed interaktive diagrammer, en konfigurerbar datalagringspolicy, helsesjekkvarsler via e-post, Signal, WhatsApp eller Telegram, og valgfrie Prometheus-målinger for integrasjon i eksisterende observabilitetsstabler. Alle data forblir på din egen server – ingen tredjepartsanalyse, ingen skyavhengighet og ingen gebyrer per test.
Viktige funksjoner i MySpeed
Automatiserte hastighetstester
Planlegg gjentakende tester ved hjelp av cron-uttrykk slik at tilkoblingskvaliteten din overvåkes kontinuerlig uten manuell inngripen.
Flere testleverandører
Velg mellom Ookla, LibreSpeed og Cloudflare som din hastighetstest-backend for å få nøyaktige, sammenlignbare resultater fra leverandøren du stoler på.
Historiske grafer
Visualiser nedlastings-, opplastings- og pingtrender over konfigurerbare tidsperioder for å oppdage degraderingsmønstre og holde internettleverandøren din ansvarlig.
Helsevarsler
Motta varsler via e-post, Signal, WhatsApp eller Telegram når tilkoblingen din faller under definerte terskler.
Prometheus-metrikker
Eksporter hastighetstestresultater som Prometheus-målinger for å integrere med Grafana-dashbord sammen med din øvrige infrastrukturovervåking.
Hvorfor kjøre MySpeed på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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