ownCloud er en selvhostet plattform for filsynkronisering og deling som gir bekvemmeligheten av skylagring — tilgang fra hvor som helst, synkronisering på tvers av enheter, deling med teammedlemmer — fullt ut innenfor din egen infrastruktur. I motsetning til Google Drive eller Dropbox, lagrer ownCloud filene dine på din egen server, og holder sensitive dokumenter og data under din direkte kontroll.

Brukes av bedrifter, universiteter og personvernbevisste enkeltpersoner over hele verden, støtter ownCloud filversjonering, detaljerte delingstillatelser og synkroniseringsklienter for Windows, macOS, Linux, iOS og Android. Denne distribusjonen inkluderer MariaDB for pålitelig datalagring og Redis for ytelsescaching.