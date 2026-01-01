Installer ownCloud med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for filsynkronisering og deling som gir deg en privat sky for dine dokumenter, bilder og data.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med ownCloud
ownCloud er en selvhostet plattform for filsynkronisering og deling som gir bekvemmeligheten av skylagring — tilgang fra hvor som helst, synkronisering på tvers av enheter, deling med teammedlemmer — fullt ut innenfor din egen infrastruktur. I motsetning til Google Drive eller Dropbox, lagrer ownCloud filene dine på din egen server, og holder sensitive dokumenter og data under din direkte kontroll.
Brukes av bedrifter, universiteter og personvernbevisste enkeltpersoner over hele verden, støtter ownCloud filversjonering, detaljerte delingstillatelser og synkroniseringsklienter for Windows, macOS, Linux, iOS og Android. Denne distribusjonen inkluderer MariaDB for pålitelig datalagring og Redis for ytelsescaching.
Viktige funksjoner i ownCloud
Synkronisering på tvers av enheter
Skrivebordsklienter for Windows, macOS og Linux pluss iOS- og Android-apper holder filer synkronisert på tvers av alle enhetene dine automatisk.
Finkornet fildeling
Del filer og mapper med interne brukere eller eksterne gjester, med kontroller over visnings-, redigerings- og delingstillatelser, samt utløpsdatoer for lenker.
Filversjonering
Hver filredigering oppretter en ny versjon du kan bla gjennom og gjenopprette, som beskytter mot utilsiktede overskrivinger og datatap.
WebDAV-tilgang
Monter ownCloud som en nettverksdisk på et hvilket som helst operativsystem ved å bruke den innebygde WebDAV-serveren uten å installere en dedikert synkroniseringsklient.
App-markedsplass
Utvid funksjonaliteten med apper for redigering av kontordokumenter, antivirus-skanning, LDAP-autentisering og tofaktor-pålogging fra ownCloud-markedsplassen.
Hvorfor kjøre ownCloud på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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