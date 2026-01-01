Installer Photoview med ett klikk.
Selvhostet fotogalleri som speiler filsystemstrukturen din og aldri endrer originalfilene dine.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Photoview
Photoview er et raskt, selvhostet fotogalleri bygget for fotografer og familier som ønsker minnene sine på infrastruktur de kontrollerer. Det leser direkte fra din eksisterende katalogstruktur – ingen importprosess, ingen filomorganisering – og genererer miniatyrbilder og forhåndsvisninger automatisk på din egen server.
I motsetning til skytjenester for bilder, holder Photoview originalene dine uberørte og private. RAW-filer, EXIF-metadata, GPS-koordinater og ansiktsgjenkjenning fungerer alle uten å sende et eneste bilde til en tredjepartstjeneste. Hver bruker får sin egen biblioteksti, noe som gjør det egnet for husholdninger eller små team som deler én server.
Viktige funksjoner i Photoview
Album speilet fra filsystemet
Din eksisterende katalogstruktur blir automatisk din albumstruktur — ingen import, ingen omorganisering, ingen binding.
Støtte for RAW-filer
Bla gjennom og forhåndsvis RAW-kameraformater direkte via Darktable, slik at fotografer ser hele biblioteket sitt uten konvertering.
Ansiktsgjenkjenning
Oppdager og grupperer automatisk bilder av samme person, noe som gjør det enkelt å finne alle bilder av en bestemt person blant tusenvis av bilder.
EXIF og GPS metadata
Viser kamerainnstillinger, objektivdata og stedsinformasjon for hvert bilde, med en valgfri kartvisning drevet av Mapbox.
Sikker deling
Generer offentlige delingslenker for individuelle bilder eller hele album, med valgfri passordbeskyttelse for kontrollert ekstern tilgang.
Flerbrukerbiblioteker
Hver brukerkonto tilordnes sin egen katalogsti på serveren, og holder familiemedlemmer eller samarbeidspartnere på separate biblioteker fra en enkelt instans.
Hvorfor kjøre Photoview på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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