Photoview er et raskt, selvhostet fotogalleri bygget for fotografer og familier som ønsker minnene sine på infrastruktur de kontrollerer. Det leser direkte fra din eksisterende katalogstruktur – ingen importprosess, ingen filomorganisering – og genererer miniatyrbilder og forhåndsvisninger automatisk på din egen server.

I motsetning til skytjenester for bilder, holder Photoview originalene dine uberørte og private. RAW-filer, EXIF-metadata, GPS-koordinater og ansiktsgjenkjenning fungerer alle uten å sende et eneste bilde til en tredjepartstjeneste. Hver bruker får sin egen biblioteksti, noe som gjør det egnet for husholdninger eller små team som deler én server.