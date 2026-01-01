Tiny Tiny RSS er en selvhostet, åpen kildekode RSS- og Atom-feedaggregator som lar deg følge nettsteder, blogger og nyhetskilder fra ett enkelt, privat webgrensesnitt. Den henter kontinuerlig oppdateringer i bakgrunnen slik at feedene dine alltid er oppdaterte, og tilbyr et fleksibelt grensesnitt med tastatursnarveier, fulltekstsøk, etiketter, filtre og OPML-import/eksport.

Flere brukerkontoer støttes, hver med uavhengige feedabonnementer og preferanser. Et innebygd API gjør det mulig for mobilklienter som FeedMe og Fluent Reader å koble til og synkronisere lesefremdrift. Selvhosting på din VPS holder lesehistorikken og abonnementene dine private – ingen tredjepartstjenester ser hva du leser.