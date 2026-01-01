Installer Tiny Tiny RSS med ett-klikks installasjon.
Selvhostet, flerbruker RSS- og Atom-nyhetsaggregator for å lese og organisere strømmer fra hvilken som helst nettleser.
Velg en VPS-plan for Tiny Tiny RSS
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Tiny Tiny RSS
Tiny Tiny RSS er en selvhostet, åpen kildekode RSS- og Atom-feedaggregator som lar deg følge nettsteder, blogger og nyhetskilder fra ett enkelt, privat webgrensesnitt. Den henter kontinuerlig oppdateringer i bakgrunnen slik at feedene dine alltid er oppdaterte, og tilbyr et fleksibelt grensesnitt med tastatursnarveier, fulltekstsøk, etiketter, filtre og OPML-import/eksport.
Flere brukerkontoer støttes, hver med uavhengige feedabonnementer og preferanser. Et innebygd API gjør det mulig for mobilklienter som FeedMe og Fluent Reader å koble til og synkronisere lesefremdrift. Selvhosting på din VPS holder lesehistorikken og abonnementene dine private – ingen tredjepartstjenester ser hva du leser.
Viktige funksjoner i Tiny Tiny RSS
Kontinuerlig feed-innhenting
Henter oppdateringer fra alle abonnerte feeder i bakgrunnen slik at artikler er klare til å leses i det øyeblikket du åpner appen.
Flerbrukerstøtte
Opprett flere uavhengige kontoer, hver med sine egne feed-abonnementer, etiketter, filtre og lesepreferanser.
Mobil klient API
Innebygd API lar populære mobilklienter som FeedMe, Fluent Reader og Reeder koble til og synkronisere lesefremgangen din på tvers av enheter.
Filtre og etiketter
Merk, stjernemerk eller skjul artikler automatisk basert på regler du definerer – slik at leselisten din er fokusert på det som betyr noe.
OPML import og eksport
Importer dine eksisterende abonnementer fra hvilken som helst annen RSS-leser via OPML og eksporter dem like enkelt når du trenger å migrere.
Hvorfor kjøre Tiny Tiny RSS på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.