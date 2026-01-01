Deploy Juxtapose in one click installation.
Self-hosted notification router that forwards webhook events from dev tools to Slack, Google Chat, and more.
Velg en VPS-plan for Juxtapose
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Juxtapose
Juxtapose is a self-hosted notification routing service that receives webhook events from development and operations tools â€” Jira, Bitbucket, Docker Hub, Jenkins, Zendesk, and Gerrit â€” and delivers formatted alerts to your preferred messaging platform. A Liquid-based template engine lets each user customize notification content and apply filtering rules, so teams only receive the alerts that matter to them.
Self-hosting Juxtapose on your own VPS keeps potentially sensitive notification payloads â€” commit messages, ticket details, build logs â€” entirely within your infrastructure. There are no per-notification fees, no rate limits, and no dependency on third-party routing services that may change pricing or discontinue support for your tools.
Viktige funksjoner i Juxtapose
Webhook Ingestion
Receive events from Jira, Bitbucket, Docker Hub, Jenkins, Zendesk, and Gerrit with pre-built parsers for each service.
Multi-Platform Delivery
Route notifications to Slack, Google Chat, Jabber/XMPP, and Pushover, reaching teams wherever they communicate.
Liquid Template Engine
Customize notification messages with Liquid templates and built-in modifiers, shaping exactly what information each alert contains.
Per-User Filtering Rules
Each user defines their own filtering rules based on incoming data fields, eliminating alert fatigue from irrelevant project activity.
LDAP Authentication
Integrate with existing LDAP directories for centralized user management and single sign-on across enterprise environments.
Hvorfor kjÃ¸re Juxtapose pÃ¥ Hostinger
Start med ett klikk
FÃ¥ applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhÃ¥ndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole pÃ¥
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvÃ¥king.
Innebygd Docker-manager
KjÃ¸r og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvÃ¥k prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
FÃ¥ applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhÃ¥ndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole pÃ¥
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvÃ¥king.
Innebygd Docker-manager
KjÃ¸r og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvÃ¥k prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole pÃ¥
Jeg er utrolig fornÃ¸yd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgÃ¥ende fÃ¸rsteklasses, noe som sÃ¸rger for at nettstedet mitt kjÃ¸rer problemfritt. NÃ¥r jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vÃ¦rt raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt gÃ¥r knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan lÃ¸se spÃ¸rsmÃ¥let ditt. Ã…, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. StÃ¥ pÃ¥ ðŸš€
Endelig et VPS-hostingselskap som gjÃ¸r det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. SÃ¸mlÃ¸se sikkerhetskopier. God kundestÃ¸tte. PÃ¥litelig. FÃ¸les bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestÃ¸tte etter Ã¥ ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vÃ¦rt mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestÃ¸tteteamet var utrolig tÃ¥lmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen pÃ¥ Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestÃ¥ende. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjÃ¸r det bra, og jeg er veldig fornÃ¸yd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke sÃ¥ dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.