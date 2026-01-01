Checkmk er en omfattende plattform for overvåking av infrastruktur og applikasjoner som kombinerer Nagios-kompatible plugins med et moderne webgrensesnitt, automatisk tjenesteoppdagelse og innebygde dashbord. Community Edition (tidligere Raw Edition) er fullt ut åpen kildekode og inkluderer den komplette overvåkingsmotoren, agentmottakere, varslingsruting og rapporteringsfunksjoner brukt av titusenvis av organisasjoner for å overvåke servere, svitsjer, virtualiseringsverter og skyarbeidsbelastninger fra et enkelt kontrollpanel.

Selv-hosting av Checkmk på din VPS holder alle legitimasjoner, vertsnavn og målinger innenfor din egen infrastruktur. Automatisk oppdagelse skanner verter ved første registrering og foreslår de riktige tjenestekontrollene for operativsystemet og programvaren som er funnet, noe som dramatisk reduserer oppsettstiden sammenlignet med manuell konfigurering av hver måling.