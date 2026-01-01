Installer Checkmk med ett klikk.
Omfattende infrastrukturovervåking med automatisk oppdagelse, agentfrie kontroller, dashbord og varsling for servere, nettverk og skyarbeidsbelastninger.
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Hva du kan bygge med Checkmk
Checkmk er en omfattende plattform for overvåking av infrastruktur og applikasjoner som kombinerer Nagios-kompatible plugins med et moderne webgrensesnitt, automatisk tjenesteoppdagelse og innebygde dashbord. Community Edition (tidligere Raw Edition) er fullt ut åpen kildekode og inkluderer den komplette overvåkingsmotoren, agentmottakere, varslingsruting og rapporteringsfunksjoner brukt av titusenvis av organisasjoner for å overvåke servere, svitsjer, virtualiseringsverter og skyarbeidsbelastninger fra et enkelt kontrollpanel.
Selv-hosting av Checkmk på din VPS holder alle legitimasjoner, vertsnavn og målinger innenfor din egen infrastruktur. Automatisk oppdagelse skanner verter ved første registrering og foreslår de riktige tjenestekontrollene for operativsystemet og programvaren som er funnet, noe som dramatisk reduserer oppsettstiden sammenlignet med manuell konfigurering av hver måling.
Viktige funksjoner i Checkmk
Automatisk oppdagelse av tjenester
Legg til en vert, og Checkmk inspiserer den for OS, tjenester, filsystemer, nettverksgrensesnitt og programvare, og foreslår de riktige overvåkingskontrollene automatisk.
Agent- og agentløse kontroller
Overvåk servere via lette agenter på Linux, Windows og Unix, eller bruk SNMP, IPMI, REST API-er og dusinvis av integrasjoner for svitsjer, hypervisorer og skytjenester.
Dashbord og rapporter
Forhåndsbygde visninger dekker vertsoversikt, problemstatus, ytelsesgrafer og SLA-rapportering, med en grafisk redigerer for tilpassede dashbord og varsler.
Smart varsling
Varslingsruting med eskaleringsregler, stilleperioder som tar hensyn til tidsvinduer, flerkanalslevering og tilpassbare maler per vertsgruppe og team.
Distribuert overvåking
Skaler til flere lokasjoner med sentral administrasjon, eksterne satellittservere og synkronisert konfigurasjonsreplikering på tvers av geografier.
Hvorfor kjøre Checkmk på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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