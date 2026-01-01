Mixpost er en selvhostet plattform for planlegging og administrasjon av sosiale medier, bygget som et gratis alternativ til Buffer, Hootsuite og andre kommersielle planleggingsverktøy for sosiale medier. Den lar byråer, markedsførere og individuelle skapere planlegge, tidsplanfeste og publisere innhold på tvers av flere sosiale nettverk fra én enkelt kalender uten gebyrer per konto, innleggsgrenser eller analysekvoter. Det rene webgrensesnittet tilbyr visuell innholdsplanlegging, et mediebibliotek, innleggsmaler og plattformspesifikk forhåndsvisningsgjengivelse.

Å selvhoste Mixpost på din VPS holder hvert innlegg, planlagte kø, analysehendelse og tilknyttede sosiale kontoer innenfor din infrastruktur i stedet for å gå gjennom en tredjeparts SaaS som kan endre prissetting eller innføre API-ratebegrensninger.