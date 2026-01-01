Installer Mixpost med ett-klikks installasjon.
Selvhostet plattform for planlegging og administrasjon av sosiale medier, bygget som et alternativ til Buffer, Hootsuite og andre kommersielle planleggingsverktøy.
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Hva du kan bygge med Mixpost
Mixpost er en selvhostet plattform for planlegging og administrasjon av sosiale medier, bygget som et gratis alternativ til Buffer, Hootsuite og andre kommersielle planleggingsverktøy for sosiale medier. Den lar byråer, markedsførere og individuelle skapere planlegge, tidsplanfeste og publisere innhold på tvers av flere sosiale nettverk fra én enkelt kalender uten gebyrer per konto, innleggsgrenser eller analysekvoter. Det rene webgrensesnittet tilbyr visuell innholdsplanlegging, et mediebibliotek, innleggsmaler og plattformspesifikk forhåndsvisningsgjengivelse.
Å selvhoste Mixpost på din VPS holder hvert innlegg, planlagte kø, analysehendelse og tilknyttede sosiale kontoer innenfor din infrastruktur i stedet for å gå gjennom en tredjeparts SaaS som kan endre prissetting eller innføre API-ratebegrensninger.
Viktige funksjoner i Mixpost
Multiplattform-planlegging
Planlegg innlegg til Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon og mer fra en samlet kalender med forhåndsvisning og tilpasning per plattform.
Dra-og-slipp kalender
Visuell innholdskalender med dra-og-slipp-omplanlegging, fargekodede kategorier og masseoperasjoner for å organisere kampanjer over flere uker.
Mediebibliotek
Innebygd mediebibliotek med opplasting av bilder og video, automatisk formatgjenkjenning og gjenbrukbare ressurser på tvers av innlegg og maler.
Flere arbeidsområder
Organiser kontoer og kampanjer i separate arbeidsområder med brukerrettigheter per arbeidsområde — perfekt for byråer som administrerer mange klienter.
Godkjenningsflyter
Valgfrie godkjenningskøer lar teammedlemmer utkaste innlegg for gjennomgang før de planlegges eller publiseres, og støtter byråklienters arbeidsflyter.
REST API
Full REST API muliggjør integrasjoner med eksterne verktøy — innholdsgeneratorer, analysedashbord eller tilpassede registreringsskjemaer som mates inn i køer.
Hvorfor kjøre Mixpost på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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