Password Pusher er en åpen kildekode-applikasjon som erstatter den farlige vanen med å sende legitimasjon via e-post eller meldinger i klartekst. I stedet for å sende hemmeligheten direkte, genererer du en engangs-URL som leverer nyttelasten én gang og deretter sletter seg selv basert på antall visninger, medgått tid eller begge deler. Passord, filer, URL-er og QR-koder støttes alle, og hvert push kan kreve en ekstra passordfrase før det avsløres.

Ved å selv-hoste Password Pusher på din egen VPS holdes hver hemmelighet innenfor infrastruktur du kontrollerer — ingen tredjeparts SaaS leser, logger eller beholder dine delte legitimasjoner, og hele revisjonsloggen forblir på serveren din sammen med dataene.