Installer Password Pusher med ett klikk.
Åpen kildekode-tjeneste for deling av passord, filer og lenker via selvdestruerende URL-er som utløper basert på antall visninger eller tid.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Password Pusher
Password Pusher er en åpen kildekode-applikasjon som erstatter den farlige vanen med å sende legitimasjon via e-post eller meldinger i klartekst. I stedet for å sende hemmeligheten direkte, genererer du en engangs-URL som leverer nyttelasten én gang og deretter sletter seg selv basert på antall visninger, medgått tid eller begge deler. Passord, filer, URL-er og QR-koder støttes alle, og hvert push kan kreve en ekstra passordfrase før det avsløres.
Ved å selv-hoste Password Pusher på din egen VPS holdes hver hemmelighet innenfor infrastruktur du kontrollerer — ingen tredjeparts SaaS leser, logger eller beholder dine delte legitimasjoner, og hele revisjonsloggen forblir på serveren din sammen med dataene.
Viktige funksjoner i Password Pusher
Selvdestruerende lenker
Engangs-URL-er utløper etter et konfigurert antall visninger eller tidsvindu, slik at hemmeligheter ikke kan leses på nytt eller lekkes fra innbokser.
Beskyttelse av passordfrase
Legg til en separat passordfrase i tillegg til lenken, slik at en avlyttet URL alene ikke er nok til å avsløre hemmeligheten.
Filer og QR-koder
Send passord, filer, URL-er og QR-koder gjennom den samme reviderte leveringsflyten med utløpsregler per type.
Full revisjonslogg
Spor opprettelse, henting og visningsidentitet for hvert push, med valgfrie kontoer og tofaktorautentisering for dashbordet.
Tilpasset profilering
Tilpass brukergrensesnittet med din egen tittel, slagord, tema og bunntekst for interne team eller kundevendte distribusjoner.
JSON API
Integrer passorddeling i skript, CI-pipelines eller interne verktøy via det dokumenterte JSON API v2.
Hvorfor kjøre Password Pusher på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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