WebTop leverer et komplett Linux-skrivebordsmiljø tilgjengelig fra enhver nettleser via KasmVNC-strømming. Bygget av LinuxServer.io, tilbyr det KDE, XFCE og andre skrivebordsmiljøer med vedvarende lagring for hjemmekataloger, integrert filbehandling, gjennomstrømming av lyd og video, og jevn grafisk ytelse via delt minnekonfigurasjon.

Selv-hosting av WebTop på en VPS gir deg et sikkert fjernskrivebord tilgjengelig uten VPN- eller RDP-klientprogramvare. Det er ideelt for å kjøre grafiske Linux-applikasjoner fra begrensede miljøer, og tilbyr et konsistent arbeidsområde for utvikling eller produktivitet tilgjengelig fra enhver enhet med en nettleser.