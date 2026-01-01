Installer WebTop med ett klikk installasjon.
Fullt Linux skrivebordsmiljø i nettleseren din med vedvarende økter, filbehandling og lyd-/videostøtte.
Velg en VPS-plan for WebTop
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med WebTop
WebTop leverer et komplett Linux-skrivebordsmiljø tilgjengelig fra enhver nettleser via KasmVNC-strømming. Bygget av LinuxServer.io, tilbyr det KDE, XFCE og andre skrivebordsmiljøer med vedvarende lagring for hjemmekataloger, integrert filbehandling, gjennomstrømming av lyd og video, og jevn grafisk ytelse via delt minnekonfigurasjon.
Selv-hosting av WebTop på en VPS gir deg et sikkert fjernskrivebord tilgjengelig uten VPN- eller RDP-klientprogramvare. Det er ideelt for å kjøre grafiske Linux-applikasjoner fra begrensede miljøer, og tilbyr et konsistent arbeidsområde for utvikling eller produktivitet tilgjengelig fra enhver enhet med en nettleser.
Viktige funksjoner i WebTop
Nettleserbasert skrivebord
Få tilgang til et komplett Linux-skrivebord fra hvilken som helst nettleser uten å installere VPN, RDP eller programvare for ekstern skrivebordsklient.
Flere skrivebordsmiljøer
Velg mellom KDE, XFCE, MATE og andre skrivebordsmiljøer avhengig av arbeidsflyten din og ressursinnstillingene dine.
Vedvarende lagring
Hjemmekatalog og applikasjonsdata vedvarer mellom økter, og holder filene og konfigurasjonene dine intakte ved gjentilkoblinger.
Lyd og video støtte
Multimedie-gjennomstrømming muliggjør avspilling av lyd og video innenfor det containeriserte skrivebordsmiljøet.
Sikker fjerntilgang
Få tilgang til skrivebordet over HTTPS via Traefik uten å eksponere RDP- eller VNC-porter direkte til internett.
Hvorfor kjøre WebTop på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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