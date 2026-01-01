Serge er et åpen kildekode-chatgrensesnitt for å kjøre språkmodeller i LLaMA-familien lokalt via llama.cpp, med førsteklasses støtte for Alpaca, Vicuna, GPT4All og andre finjusteringer fra fellesskapet. Den samler et SvelteKit web-grensesnitt, en FastAPI-backend og et Redis-støttet modellregister i én enkelt container, slik at du kan hente GGUF-modeller, administrere chat-økter og justere inferensparametere uten å koble sammen flere tjenester.

Selv-hosting av Serge holder hver prompt og respons på din egen VPS — ingen ekstern API, ingen telemetri og ingen kostnader per token. Kun CPU-inferens fungerer umiddelbart, noe som gjør det til en praktisk måte å kjøre private LLM-er på uten å betale for sky-GPU-tid eller registrere deg for en tredjeparts AI-tjeneste.