Installer Opengist med én-klikks installasjon.
Selvhostet pastebin drevet av Git for deling av kodeutklipp med syntaksutheving og full versjonshistorikk.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Opengist
Opengist er en selvhostet pastebin som lagrer hvert utdrag som et ekte Git-arkiv. I motsetning til databasebaserte lim-inn-verktøy, er hver gist fullt klonbar — brukere kan laste opp oppdateringer, se hele commit-historikken og samarbeide via standard Git-kommandoer over HTTP eller SSH. Et rent webgrensesnitt tilbyr syntaksutheving, fulltekstsøk og offentlige, private og ulistede synlighetsmoduser for hvert utdrag.
Å hoste Opengist på din VPS gir deg fullt eierskap over dine kodeutdrag og lim-inn-elementer uten å dele dem med tredjepartstjenester. SQLite brukes som standard, uten behov for en ekstra databasebeholder. Den første brukeren som registrerer seg, blir administratoren med tilgang til instans-brede innstillinger og brukeradministrasjon.
Viktige funksjoner i Opengist
Git-basert lagring
Hvert utdrag er lagret som et ekte Git-repositorium, som tilbyr versjonshistorikk, diffs og HTTP- eller SSH-klonetilgang umiddelbart.
Syntaksutheving
Støtter hundrevis av språk med automatisk gjenkjenning og manuell overstyring for nøyaktig utheving av ethvert kodeutdrag eller konfigurasjonsfil.
Synlighetskontroller
Angi individuelle gister som offentlige, private eller ulistede for å kontrollere nøyaktig hvem som kan oppdage og se dine kodebiter.
Fulltekstsøk
Søk gjennom alle gister etter innhold, filnavn eller språk ved å bruke den innebygde Bleve-indeksen — ingen ekstern søkemotor er nødvendig.
OAuth-pålogging
Logg inn med GitHub, GitLab, Gitea eller en hvilken som helst OIDC-kompatibel leverandør i stedet for å administrere en separat lokal konto.
Innbyggbare snutter
Bygg inn en hvilken som helst gist på eksterne sider med en generert skript-tag som gjengir live, syntaksuthevet kode direkte.
Hvorfor kjøre Opengist på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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