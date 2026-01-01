Opengist er en selvhostet pastebin som lagrer hvert utdrag som et ekte Git-arkiv. I motsetning til databasebaserte lim-inn-verktøy, er hver gist fullt klonbar — brukere kan laste opp oppdateringer, se hele commit-historikken og samarbeide via standard Git-kommandoer over HTTP eller SSH. Et rent webgrensesnitt tilbyr syntaksutheving, fulltekstsøk og offentlige, private og ulistede synlighetsmoduser for hvert utdrag.

Å hoste Opengist på din VPS gir deg fullt eierskap over dine kodeutdrag og lim-inn-elementer uten å dele dem med tredjepartstjenester. SQLite brukes som standard, uten behov for en ekstra databasebeholder. Den første brukeren som registrerer seg, blir administratoren med tilgang til instans-brede innstillinger og brukeradministrasjon.