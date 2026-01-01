Installer Firefox med ett klikk.
Selvhostet Firefox-nettleser tilgjengelig fra hvilken som helst enhet via et webgrensesnitt, med vedvarende bokmerker, utvidelser og innstillinger.
Velg en VPS-plan for Firefox
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Firefox
Firefox i Docker kjører en fullverdig nettleser på din VPS og strømmer den til enhver moderne nettleser via et nettbasert GUI. Dette gir deg et isolert nettlesermiljø som beskytter dine lokale enheter, maskerer din hjemme-IP-adresse, og lar deg opprettholde en konsekvent nettleserprofil — komplett med bokmerker, passord og utvidelser — tilgjengelig fra hvor som helst i verden.
Selv-hosting av Firefox på din VPS betyr at nettleserøktene dine aldri behandles gjennom en kommersiell fjernskrivebordstjeneste, noe som gir sikkerhetsforskere, personvernbevisste brukere og eksterne team en privat, alltid tilgjengelig nettleser under egen kontroll.
Viktige funksjoner i Firefox
Isolert nettlesermiljø
Surf fra VPS-IP-en i stedet for din lokale tilkobling, og beskytt ditt lokale system mot nettbaserte trusler og masker din hjemmeadresse.
Vedvarende profil
Bokmerker, logg, passord og installerte utvidelser overlever omstart av containere, noe som gir deg en konsekvent nettleseropplevelse hver gang.
Få tilgang fra enhver enhet
Åpne nettleserøkten din i hvilken som helst moderne nettleser — ingen programvareinstallasjon eller VNC-klient er nødvendig på enheten som får tilgang.
Støtte for utvidelser
Installer Firefox-tillegg, inkludert annonseblokkere, passordbehandlere og personvernverktøy, akkurat som du ville gjort på en lokal Firefox-installasjon.
Lydstrømming
Nettlyd er aktivert som standard slik at du kan spille av medier, se videoer og bruke nettbaserte taleapplikasjoner gjennom fjernøkten.
Hvorfor kjøre Firefox på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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