Firefox i Docker kjører en fullverdig nettleser på din VPS og strømmer den til enhver moderne nettleser via et nettbasert GUI. Dette gir deg et isolert nettlesermiljø som beskytter dine lokale enheter, maskerer din hjemme-IP-adresse, og lar deg opprettholde en konsekvent nettleserprofil — komplett med bokmerker, passord og utvidelser — tilgjengelig fra hvor som helst i verden.

Selv-hosting av Firefox på din VPS betyr at nettleserøktene dine aldri behandles gjennom en kommersiell fjernskrivebordstjeneste, noe som gir sikkerhetsforskere, personvernbevisste brukere og eksterne team en privat, alltid tilgjengelig nettleser under egen kontroll.