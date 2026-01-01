Eclipse Kura er et Java- og OSGi-basert rammeverk som gjør en Linux-maskin om til en administrert IoT-kantgateway. Det abstraherer bort lavnivåarbeidet med å avspørre industrielle protokoller, normalisere nyttelast, bufre frakoblede data og publisere telemetri til en sky-megler, slik at integratorer kan fokusere på å koble sammen ressurser og skrive forretningslogikk i stedet for det grunnleggende arbeidet.

Å kjøre Kura på en VPS gir industrielle integratorer, OEM-er og IoT-konsulenter et reproduserbart testmiljø for gateway-konfigurasjoner før de sendes til fysisk maskinvare. Den nettleserbaserte administrasjonskonsollen eksponerer hver ledningsgraf, driver og skykobling eksternt, slik at du kan prototype mot ekte PLS-er og MQTT-meglere uten å klargjøre dedikerte edge-enheter.