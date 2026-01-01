Installer Eclipse Kura med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode Java/OSGi IoT edge-rammeverk for felt-gatewayer med innebygd Modbus-, OPC-UA-, BACnet- og MQTT-tilkobling.
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Hva du kan bygge med Eclipse Kura
Eclipse Kura er et Java- og OSGi-basert rammeverk som gjør en Linux-maskin om til en administrert IoT-kantgateway. Det abstraherer bort lavnivåarbeidet med å avspørre industrielle protokoller, normalisere nyttelast, bufre frakoblede data og publisere telemetri til en sky-megler, slik at integratorer kan fokusere på å koble sammen ressurser og skrive forretningslogikk i stedet for det grunnleggende arbeidet.
Å kjøre Kura på en VPS gir industrielle integratorer, OEM-er og IoT-konsulenter et reproduserbart testmiljø for gateway-konfigurasjoner før de sendes til fysisk maskinvare. Den nettleserbaserte administrasjonskonsollen eksponerer hver ledningsgraf, driver og skykobling eksternt, slik at du kan prototype mot ekte PLS-er og MQTT-meglere uten å klargjøre dedikerte edge-enheter.
Viktige funksjoner i Eclipse Kura
Drivere for feltprotokoll
Innebygde drivere for Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 og CAN-buss lar deg avspørre PLS-er og sensorer uten å skrive tilpasset kode.
Visuell graf
Kartlegg drivere, ressurser, filtre og skypublisister som en visuell dataflytgraf direkte i den nettleserbaserte administrasjonskonsollen.
Skykoblinger
Publiser telemetri til Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub, eller en hvilken som helst MQTT-megler med frakoblet bufring og lagre-og-videresend-levering.
OSGi-runtime
Direkteutrulling av signerte pakker og driverpakker over luften for å utvide gateway-funksjonaliteten uten å starte rammeverket på nytt.
Container-orkestrering
Administrer beholdere for arbeidsbelastning på gatewayen fra samme admin-grensesnitt, som blander kantorkestrering med tradisjonelle Kura-dataflyter.
Fjernadministrasjon
Konfigurer hvert øyeblikksbilde, hver driver og hver sikkerhetspolicy fra webkonsollen slik at en flåte av gatewayer kan rekonfigureres fra ett sted.
Hvorfor kjøre Eclipse Kura på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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