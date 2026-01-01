CloudBeaver er en nettbasert databaseadministrasjonsapplikasjon utviklet av teamet bak den populære DBeaver skrivebordsklienten. Den bringer profesjonell databaseadministrasjon til enhver nettleser, som gjør det mulig for team å spørre, visualisere og administrere flere databasesystemer fra ett enkelt grensesnitt uten å installere skrivebordsprogramvare på hver maskin.

Å drifte CloudBeaver selv på din VPS holder databaselegitimasjon og spørringsresultater innenfor ditt eget nettverk. Du unngår å eksponere individuelle databaser for det offentlige internett samtidig som du gir teamet ditt sentralisert, rollebasert tilgang til databasene de trenger – fra hvilken som helst enhet, fra hvilket som helst sted.