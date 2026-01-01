Installer CloudBeaver med ett klikk.
Nettbasert databaseadministrasjonsverktøy bygget av DBeaver-teamet, som støtter PostgreSQL, MySQL, MongoDB og dusinvis flere.
Velg en VPS-plan for CloudBeaver
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med CloudBeaver
CloudBeaver er en nettbasert databaseadministrasjonsapplikasjon utviklet av teamet bak den populære DBeaver skrivebordsklienten. Den bringer profesjonell databaseadministrasjon til enhver nettleser, som gjør det mulig for team å spørre, visualisere og administrere flere databasesystemer fra ett enkelt grensesnitt uten å installere skrivebordsprogramvare på hver maskin.
Å drifte CloudBeaver selv på din VPS holder databaselegitimasjon og spørringsresultater innenfor ditt eget nettverk. Du unngår å eksponere individuelle databaser for det offentlige internett samtidig som du gir teamet ditt sentralisert, rollebasert tilgang til databasene de trenger – fra hvilken som helst enhet, fra hvilket som helst sted.
Viktige funksjoner i CloudBeaver
Flerdatabase-støtte
Koble til PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server og mange flere fra ett samlet grensesnitt.
Visuell spørringsbygger
Bygg komplekse spørringer med et dra-og-slipp-grensesnitt, som reduserer feil og senker terskelen for mindre erfarne brukere.
Rollebasert tilgangskontroll
Administrer brukertillatelser på tilkoblingsnivå slik at teammedlemmer kun ser databasene de har tilgang til.
Avansert SQL-editor
Fullverdig redigeringsprogram med syntaksutheving, autofullføring og spørringshistorikk for produktivt daglig databasearbeid.
Datavisualisering
Gjengi spørringsresultater som diagrammer og grafer direkte i nettleseren uten å eksportere til et separat BI-verktøy.
Hvorfor kjøre CloudBeaver på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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