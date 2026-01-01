DokuWiki er en lett, standardkompatibel wiki som lagrer alt innhold i rene tekstfiler i stedet for en database. Denne filbaserte designen holder oppsettet minimalt og gjør sikkerhetskopiering trivielt enkelt – bare kopier filene. Til tross for sin enkelhet tilbyr DokuWiki en fullverdig redigeringsopplevelse, hierarkisk navneområdeorganisering, detaljerte tilgangskontroller og et omfattende plugin-økosystem som kan utvide funksjonaliteten uten å legge til infrastrukturkompleksitet.

Selvhosting av DokuWiki på din VPS holder dokumentasjonen din privat og tilgjengelig helt på dine egne premisser. Det er ingen brukerbaserte avgifter, ingen eksterne tjenesteavhengigheter og ingen data som forlater infrastrukturen din – noe som gjør det til et pålitelig langsiktig valg for interne wikier, tekniske driftsmanualer og teamkunnskapsbaser av enhver størrelse.