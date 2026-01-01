Installer DokuWiki med ett klikk.
Enkel, databasefri wiki-plattform for teknisk dokumentasjon og kunnskapsbaser for team.
Velg en VPS-plan for DokuWiki
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med DokuWiki
DokuWiki er en lett, standardkompatibel wiki som lagrer alt innhold i rene tekstfiler i stedet for en database. Denne filbaserte designen holder oppsettet minimalt og gjør sikkerhetskopiering trivielt enkelt – bare kopier filene. Til tross for sin enkelhet tilbyr DokuWiki en fullverdig redigeringsopplevelse, hierarkisk navneområdeorganisering, detaljerte tilgangskontroller og et omfattende plugin-økosystem som kan utvide funksjonaliteten uten å legge til infrastrukturkompleksitet.
Selvhosting av DokuWiki på din VPS holder dokumentasjonen din privat og tilgjengelig helt på dine egne premisser. Det er ingen brukerbaserte avgifter, ingen eksterne tjenesteavhengigheter og ingen data som forlater infrastrukturen din – noe som gjør det til et pålitelig langsiktig valg for interne wikier, tekniske driftsmanualer og teamkunnskapsbaser av enhver størrelse.
Viktige funksjoner i DokuWiki
Ingen database kreves
Alt innhold lagres som rene tekstfiler, noe som eliminerer databaseoppsett og vedlikeholdsbyrden som er vanlig for andre wiki-plattformer.
Innebygd versjonskontroll
Hver redigering spores med en fullstendig diff-visning og ett-klikks tilbakerulling, slik at ingen innholdsendringer går permanent tapt.
Fleksibel tilgangskontroll
Brukergrupper og tillatelser på sidenivå lar deg begrense eller åpne deler av wikien til nøyaktig riktig publikum.
Rikt plugin-økosystem
Hundrevis av fellesskapsplugins legger til funksjoner som syntaksutheving, diagrammer, oppgavelister og integrasjoner uten å røre ved kjerne-koden.
Enkle sikkerhetskopier
Fordi innholdet er vanlige filer, er det å sikkerhetskopiere hele wikien like enkelt som å kopiere én mappe eller inkludere den i en hvilken som helst filbasert sikkerhetskopieringsstrategi.
Hvorfor kjøre DokuWiki på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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