Installer Loomio med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for samarbeidsbasert beslutningstaking som lar grupper diskutere forslag, avholde avstemninger og ta beslutninger sammen.
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Hva du kan bygge med Loomio
Loomio er en åpen kildekode-plattform spesialbygd for samarbeidsbasert beslutningstaking. Grupper kan holde strukturerte diskusjoner, lage forslag, kjøre avstemninger og registrere resultater – alt på ett sted. I motsetning til generelle chat-verktøy holder Loomio samtaler fokusert på å bevege seg mot klare beslutninger, noe som gjør den ideell for kooperativer, ideelle organisasjoner, samfunnsorganisasjoner og distribuerte team.
Selv-hosting av Loomio på din egen VPS holder medlemsdata fullt ut under din kontroll, uten gebyrer per bruker og ingen avhengighet av en tredjepartstjeneste. Denne distribusjonen inkluderer den fullstendige Rails web-appen, Sidekiq bakgrunnsarbeider, PostgreSQL-database, Redis-kø og en Hocuspocus-server for sanntids samarbeidende dokumentredigering.
Viktige funksjoner i Loomio
Strukturerte forslag
Opprett tidsbegrensede forslag med alternativer for å godkjenne, være uenig, avstå og blokkere, slik at grupper kan ta ansvarlige beslutninger med en tydelig revisjonslogg.
Fleksible avstemninger
Kjør rangert valg-avstemninger, punktavstemninger, poengavstemninger og møtetidsavstemninger for å samle nyansert gruppeinnspill utover enkle ja/nei-spørsmål.
Trådede diskusjoner
Hold samtaler organisert med trådede kommentarer og kontekstuelle reaksjoner, slik at viktig kontekst aldri går tapt i en travel chatkanal.
Samarbeid i sanntid
Samarbeid om å redigere forslagstekst og diskusjonstråder i sanntid ved å bruke den innebygde Hocuspocus-serveren, uten behov for en tredjepartsredigerer.
Undergrupper og tillatelser
Organiser medlemmer i undergrupper med uavhengige personverninnstillinger og roller, som støtter komplekse organisasjonsstrukturer innenfor en enkelt installasjon.
Hvorfor kjøre Loomio på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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