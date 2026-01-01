Loomio er en åpen kildekode-plattform spesialbygd for samarbeidsbasert beslutningstaking. Grupper kan holde strukturerte diskusjoner, lage forslag, kjøre avstemninger og registrere resultater – alt på ett sted. I motsetning til generelle chat-verktøy holder Loomio samtaler fokusert på å bevege seg mot klare beslutninger, noe som gjør den ideell for kooperativer, ideelle organisasjoner, samfunnsorganisasjoner og distribuerte team.

Selv-hosting av Loomio på din egen VPS holder medlemsdata fullt ut under din kontroll, uten gebyrer per bruker og ingen avhengighet av en tredjepartstjeneste. Denne distribusjonen inkluderer den fullstendige Rails web-appen, Sidekiq bakgrunnsarbeider, PostgreSQL-database, Redis-kø og en Hocuspocus-server for sanntids samarbeidende dokumentredigering.