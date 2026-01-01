Manyfold er en åpen kildekode digital ressursforvalter bygget spesifikt for 3D-printentusiaster og makere som trenger å organisere voksende samlinger av STL-, 3MF- og andre modellfiler. I motsetning til generiske filbehandlere, forstår Manyfold 3D-filer naturlig, genererer miniatyrbilder og interaktive forhåndsvisninger, sporer skapere og lisenser, og grupperer relaterte deler i logiske modeller med tagger, beskrivelser og tilpasset metadata.

Å kjøre Manyfold på din VPS holder tusenvis av betalte og gratis modeller du samler fra nettsteder som MakerWorld, Printables og Thingiverse under din fulle kontroll, med et føderert ActivityPub-lag som lar deg dele samlinger med andre makere uten å overgi biblioteket ditt til en lukket markedsplass.