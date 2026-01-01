Installer Manyfold med ett-klikks installasjon.
Selvhostet digital ressursbehandler for organisering, tagging og forhåndsvisning av ditt bibliotek med 3D-printmodeller.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Manyfold
Manyfold er en åpen kildekode digital ressursforvalter bygget spesifikt for 3D-printentusiaster og makere som trenger å organisere voksende samlinger av STL-, 3MF- og andre modellfiler. I motsetning til generiske filbehandlere, forstår Manyfold 3D-filer naturlig, genererer miniatyrbilder og interaktive forhåndsvisninger, sporer skapere og lisenser, og grupperer relaterte deler i logiske modeller med tagger, beskrivelser og tilpasset metadata.
Å kjøre Manyfold på din VPS holder tusenvis av betalte og gratis modeller du samler fra nettsteder som MakerWorld, Printables og Thingiverse under din fulle kontroll, med et føderert ActivityPub-lag som lar deg dele samlinger med andre makere uten å overgi biblioteket ditt til en lukket markedsplass.
Viktige funksjoner i Manyfold
Interaktive 3D-forhåndsvisninger
Roter og inspiser STL, 3MF, OBJ og andre formater direkte i nettleseren uten å laste ned eller åpne en slicer.
Smart merking og metadata
Organiser modeller med hierarkiske tagger, skapere, lisenser og egendefinerte felt, slik at biblioteket ditt forblir søkbart etter hvert som det vokser.
Flerbrukersamlinger
Del biblioteker med familie- eller klubbmedlemmer ved å bruke detaljerte brukertillatelser og rollebaserte tilgangskontroller.
Federert deling
Følg andre Manyfold-instanser over ActivityPub for å oppdage og utveksle modeller uten å være avhengig av en sentral markedsplass.
OIDC enkeltpålogging
Koble Manyfold til Authentik, Keycloak, eller en hvilken som helst OIDC-leverandør for å sentralisere autentisering på tvers av din selvhostede stabel.
Automatisk bibliotekskanning
Slipp mapper med eksisterende modeller inn i lagringsvolumet, og Manyfold importerer, dedupliserer og indekserer dem fortløpende.
Hvorfor kjøre Manyfold på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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