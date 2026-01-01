Opptil 69 % rabatt for Manyfold

Installer Manyfold med ett-klikks installasjon.

Selvhostet digital ressursbehandler for organisering, tagging og forhåndsvisning av ditt bibliotek med 3D-printmodeller.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Manyfold med ett-klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for Manyfold

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Manyfold

Manyfold er en åpen kildekode digital ressursforvalter bygget spesifikt for 3D-printentusiaster og makere som trenger å organisere voksende samlinger av STL-, 3MF- og andre modellfiler. I motsetning til generiske filbehandlere, forstår Manyfold 3D-filer naturlig, genererer miniatyrbilder og interaktive forhåndsvisninger, sporer skapere og lisenser, og grupperer relaterte deler i logiske modeller med tagger, beskrivelser og tilpasset metadata.

Å kjøre Manyfold på din VPS holder tusenvis av betalte og gratis modeller du samler fra nettsteder som MakerWorld, Printables og Thingiverse under din fulle kontroll, med et føderert ActivityPub-lag som lar deg dele samlinger med andre makere uten å overgi biblioteket ditt til en lukket markedsplass.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Manyfold

Interaktive 3D-forhåndsvisninger

Roter og inspiser STL, 3MF, OBJ og andre formater direkte i nettleseren uten å laste ned eller åpne en slicer.

Smart merking og metadata

Organiser modeller med hierarkiske tagger, skapere, lisenser og egendefinerte felt, slik at biblioteket ditt forblir søkbart etter hvert som det vokser.

Flerbrukersamlinger

Del biblioteker med familie- eller klubbmedlemmer ved å bruke detaljerte brukertillatelser og rollebaserte tilgangskontroller.

Federert deling

Følg andre Manyfold-instanser over ActivityPub for å oppdage og utveksle modeller uten å være avhengig av en sentral markedsplass.

OIDC enkeltpålogging

Koble Manyfold til Authentik, Keycloak, eller en hvilken som helst OIDC-leverandør for å sentralisere autentisering på tvers av din selvhostede stabel.

Automatisk bibliotekskanning

Slipp mapper med eksisterende modeller inn i lagringsvolumet, og Manyfold importerer, dedupliserer og indekserer dem fortløpende.

Hvorfor kjøre Manyfold på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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