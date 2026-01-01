nopCommerce er verdens mest nedlastede .NET-baserte e-handelsplattform, som tusenvis av bedrifter stoler på for å drive nettbutikker i alle størrelser. Bygget på ASP.NET Core, leveres den med et komplett administrasjonspanel for å administrere produkter, bestillinger, kunder, rabatter og frakt, og støtter PostgreSQL, MySQL og Microsoft SQL Server ut av esken.

Plattformens åpne arkitektur støtter tusenvis av plugins og temaer fra nopCommerce-markedsplassen, noe som lar forhandlere utvide butikkene sine uten å endre kjernekoden. Selvhosting på din egen VPS betyr null transaksjonsgebyrer, full kontroll over kundedata og ingen gebyrer per salg uavhengig av inntektsvolum.