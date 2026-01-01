Installer nopCommerce med ett klikk.
ASP.NET e-handelsplattform med åpen kildekode som driver tusenvis av nettbutikker med et fullverdig administrasjonspanel og 1 700+ markedsutvidelser.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med nopCommerce
nopCommerce er verdens mest nedlastede .NET-baserte e-handelsplattform, som tusenvis av bedrifter stoler på for å drive nettbutikker i alle størrelser. Bygget på ASP.NET Core, leveres den med et komplett administrasjonspanel for å administrere produkter, bestillinger, kunder, rabatter og frakt, og støtter PostgreSQL, MySQL og Microsoft SQL Server ut av esken.
Plattformens åpne arkitektur støtter tusenvis av plugins og temaer fra nopCommerce-markedsplassen, noe som lar forhandlere utvide butikkene sine uten å endre kjernekoden. Selvhosting på din egen VPS betyr null transaksjonsgebyrer, full kontroll over kundedata og ingen gebyrer per salg uavhengig av inntektsvolum.
Viktige funksjoner i nopCommerce
Fullt administrasjonspanel
Administrer produkter, kategorier, bestillinger, kunder, rabatter og fraktregler fra et enkelt, omfattende administrasjonspanel.
Flerbutikkstøtte
Kjør flere uavhengige nettbutikker fra en enkelt nopCommerce-installasjon, hver med sin egen katalog, priser og tema.
Plugin-økosystem for markedsplassen
Utvid butikken din med betalingsløsninger, fraktleverandører, ERP-integrasjoner og tilpassede temaer fra over 1 700 markedsplassutvidelser.
Internasjonalt salg
Innebygd flervaluta, flerspråk og skattehåndtering gjør det enkelt å selge til kunder i ethvert land.
SEO- og markedsføringsverktøy
Innebygde SEO-funksjoner, gjenoppretting av forlatte handlekurver, lojalitetspoeng og verktøy for kampanjepriser driver trafikk og gjentatte kjøp.
Hvorfor kjøre nopCommerce på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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