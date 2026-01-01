Razzia er en åpen kildekode, selvhostet sanntidsquizplattform designet for live-arrangementer, teamsamlinger og klasseromsøkter. En vert oppretter et spillrom via det passordbeskyttede manager-dashbordet, deler romkoden med deltakerne og kontrollerer tempoet i quizen — alt kjører i enhver moderne nettleser uten at deltakerne trenger å laste ned en app.

Selvhosting av Razzia på din egen VPS holder quizinnholdet og deltakerdataene dine private, uten gebyrer per spill eller avhengighet av en tredjepartstjeneste. Den lette enkeltbeholder-distribusjonen gjør den praktisk for både ad hoc-arrangementer og regelmessige, gjentakende teamaktiviteter.