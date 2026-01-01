Installer Razzia med ett klikk.
Selvhostet sanntids quizplattform for å kjøre flerspiller quiz-arrangementer fra din egen VPS.
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Hva du kan bygge med Razzia
Razzia er en åpen kildekode, selvhostet sanntidsquizplattform designet for live-arrangementer, teamsamlinger og klasseromsøkter. En vert oppretter et spillrom via det passordbeskyttede manager-dashbordet, deler romkoden med deltakerne og kontrollerer tempoet i quizen — alt kjører i enhver moderne nettleser uten at deltakerne trenger å laste ned en app.
Selvhosting av Razzia på din egen VPS holder quizinnholdet og deltakerdataene dine private, uten gebyrer per spill eller avhengighet av en tredjepartstjeneste. Den lette enkeltbeholder-distribusjonen gjør den praktisk for både ad hoc-arrangementer og regelmessige, gjentakende teamaktiviteter.
Viktige funksjoner i Razzia
Sanntids flerspiller
WebSocket-drevet direktespill leverer spørsmål og poengsummer til alle deltakere samtidig uten merkbar forsinkelse, selv på tvers av forskjellige nettverk.
Ingen app nødvendig
Deltakere blir med umiddelbart via hvilken som helst moderne nettleser ved å bruke en romkode — ingen konto, ingen installasjon og ingen registreringsfriksjon før quizen starter.
Lederdashbord
Det passordbeskyttede /manager-grensesnittet gir verten full kontroll over spillflyten — starte, avansere og avslutte runder i sitt eget tempo.
Tilpasset quiz-innhold
Definer quizer som JSON-filer lagret på serveren din, noe som gir deg fullt eierskap over spørsmål, svar og poengsum uten leverandørlås.
Samtidige rom
Kjør flere uavhengige spillrom fra én enkelt instans, slik at én distribusjon kan betjene flere team eller økter samtidig.
Hvorfor kjøre Razzia på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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