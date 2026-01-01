Installer Cloudflared med ett klikk.
Cloudflare Tunnel-demon som eksponerer tjenester sikkert til internett uten å åpne brannmurporter.
Velg en VPS-plan for Cloudflared
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Cloudflared
Cloudflared er klientdemonen for Cloudflare Tunnel, som oppretter kun utgående krypterte tilkoblinger fra din VPS til Cloudflares kantnettverk. Ved å rute all trafikk gjennom Cloudflare før den når serveren din, får du innebygd DDoS-beskyttelse og WAF-dekning uten å måtte åpne innkommende brannmurporter eller eksponere serverens IP-adresse.
Ved å drifte Cloudflared-demonen selv på en VPS får du en stabil, alltid-på tunnel som ikke er underlagt pålitelighetsbegrensningene til hjemmeinternettforbindelser. Dine Cloudflare-tokener og tunnelkonfigurasjon lagres på infrastruktur du kontrollerer, og det inkluderte webgrensesnittet gjør første gangs oppsett og løpende administrasjon enkelt uten å bruke kommandolinjen.
Viktige funksjoner i Cloudflared
Ingen innkommende porter nødvendig
Alle tilkoblinger stammer utgående fra serveren din, noe som eliminerer behovet for å åpne brannmurregler eller konfigurere NAT-portvideresending.
Origin IP-beskyttelse
Trafikk når serveren din kun via Cloudflare, og skjuler din VPS IP fra skannere og direkte angrepsforsøk.
Innebygd DDoS-beskyttelse
Cloudflare absorberer volumetriske angrep ved kanten før trafikk når din opprinnelsesserver.
Zero Trust-integrasjon
Koble tunneler med Cloudflare Access for å håndheve identitetsbasert autentisering på enhver intern tjeneste uten en VPN.
Nettbasert konfigurasjon
Administrer tunnel-tokener og ruter via et inkludert webgrensesnitt uten å måtte bruke kommandolinjen.
Hvorfor kjøre Cloudflared på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.