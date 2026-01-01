Cloudflared er klientdemonen for Cloudflare Tunnel, som oppretter kun utgående krypterte tilkoblinger fra din VPS til Cloudflares kantnettverk. Ved å rute all trafikk gjennom Cloudflare før den når serveren din, får du innebygd DDoS-beskyttelse og WAF-dekning uten å måtte åpne innkommende brannmurporter eller eksponere serverens IP-adresse.

Ved å drifte Cloudflared-demonen selv på en VPS får du en stabil, alltid-på tunnel som ikke er underlagt pålitelighetsbegrensningene til hjemmeinternettforbindelser. Dine Cloudflare-tokener og tunnelkonfigurasjon lagres på infrastruktur du kontrollerer, og det inkluderte webgrensesnittet gjør første gangs oppsett og løpende administrasjon enkelt uten å bruke kommandolinjen.