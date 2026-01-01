Logseq er en personvernfokusert åpen kildekode-plattform for kunnskapsstyring og strukturering — blokkbaserte notater, toveislenker, daglige notater, grafstilte notatrelasjoner og en søkbar kunnskapsbase, alt skrevet i Markdown- eller Org-mode-filer på disk. Logseq Web App er en statisk SPA som kjører fullstendig i nettleseren din; denne malen selvhoster den slik at JavaScriptet som driver notatene dine, kommer fra infrastruktur du kontrollerer i stedet for en tredjepart.

Notater lagres lokalt i nettleseren din via File System Access API, noe som betyr at dataene aldri berører serveren som hoster SPA-en — perfekt for "Jeg stoler på min egen CDN"-arbeidsflyter der brukeren ønsker Logseq UI, men ikke ønsker å være avhengig av logseq.com eller noen skysynkroniseringsleverandør. Kombiner distribusjonen med Logseq desktop-appen, git-synkronisering eller iCloud/OneDrive-mappesynkronisering for tilgang på tvers av enheter til de samme notatfilene.