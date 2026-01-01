Installer Logseq med ett klikks installasjon.
Selvhostet personvernfokusert kunnskapsbase og utliner levert som en rask statisk nettapp, med notater lagret i din nettleserkontrollerte lokale mappe.
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Hva du kan bygge med Logseq
Logseq er en personvernfokusert åpen kildekode-plattform for kunnskapsstyring og strukturering — blokkbaserte notater, toveislenker, daglige notater, grafstilte notatrelasjoner og en søkbar kunnskapsbase, alt skrevet i Markdown- eller Org-mode-filer på disk. Logseq Web App er en statisk SPA som kjører fullstendig i nettleseren din; denne malen selvhoster den slik at JavaScriptet som driver notatene dine, kommer fra infrastruktur du kontrollerer i stedet for en tredjepart.
Notater lagres lokalt i nettleseren din via File System Access API, noe som betyr at dataene aldri berører serveren som hoster SPA-en — perfekt for "Jeg stoler på min egen CDN"-arbeidsflyter der brukeren ønsker Logseq UI, men ikke ønsker å være avhengig av logseq.com eller noen skysynkroniseringsleverandør. Kombiner distribusjonen med Logseq desktop-appen, git-synkronisering eller iCloud/OneDrive-mappesynkronisering for tilgang på tvers av enheter til de samme notatfilene.
Viktige funksjoner i Logseq
Blokkbasert disposisjonsverktøy
Hver linje er en flyttbar blokk med toveis lenker, innebygde elementer og referanser — ideelt for ikke-lineære tenkere og PKM-arbeidsflyter.
Markdown og Org-mode
Notater er vanlige Markdown- eller Org-mode-filer lagret på disk, slik at de forblir redigerbare i hvilken som helst tekstredigerer og overlever en eventuell fremtidig Logseq-utfasing.
Daglig dagbok
Dagsnotatsider skaper en bevissthetsstrømlogg som avdekker mønstre over tid og lenker til emnesider uanstrengt.
Grafvisning
Visualiser forholdene mellom notater som en interaktiv graf, som gjør det enklere å oppdage skjulte forbindelser i en voksende kunnskapsbase.
Spørringer og maler
Kjør Datalog-spørringer mot kunnskapsbasen din og opprett gjenbrukbare maler for møtenotater, bøker, prosjekter og gjentakende arbeidsflyter.
Personvern først i designet
Nettappen kjører utelukkende på klientsiden; notater ligger i en nettleserkontrollert lokal mappe og forlater aldri enheten din med mindre du velger å aktivere git-synkronisering eller et annet synkroniseringslag.
Hvorfor kjøre Logseq på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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