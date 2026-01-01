Redis Commander er et lett, åpen kildekode webgrensesnitt for å administrere Redis-databaser. Det tilbyr en tre-stil nettleser for å navigere nøkkelområder, innebygde redigeringsverktøy for strenger, hashes, lister, sett og sorterte sett, og en innebygd kommandokonsoll for å kjøre vilkårlige Redis-kommandoer. Serverstatistikk – minnebruk, tilkoblede klienter, treffrater – er synlig med et øyekast på dashbordet.

Denne distribusjonen pakker Redis Commander med en Redis 7-instans, slik at du får en fullt fungerende nøkkel-verdi-lagring og dets administrasjonsgrensesnitt i én enkelt stabel. HTTP basic auth beskytter webgrensesnittet mot uautorisert tilgang, og Redis-instansen er sikret med et generert passord slik at den ikke eksponeres uten legitimasjon.