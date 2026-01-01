Distribuer Redis Commander med ett klikks installasjon.
Nettbasert Redis administrasjonsgrensesnitt for å bla gjennom nøkler, redigere verdier og overvåke en Redis-database fra hvilken som helst nettleser.
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Hva du kan bygge med Redis Commander
Redis Commander er et lett, åpen kildekode webgrensesnitt for å administrere Redis-databaser. Det tilbyr en tre-stil nettleser for å navigere nøkkelområder, innebygde redigeringsverktøy for strenger, hashes, lister, sett og sorterte sett, og en innebygd kommandokonsoll for å kjøre vilkårlige Redis-kommandoer. Serverstatistikk – minnebruk, tilkoblede klienter, treffrater – er synlig med et øyekast på dashbordet.
Denne distribusjonen pakker Redis Commander med en Redis 7-instans, slik at du får en fullt fungerende nøkkel-verdi-lagring og dets administrasjonsgrensesnitt i én enkelt stabel. HTTP basic auth beskytter webgrensesnittet mot uautorisert tilgang, og Redis-instansen er sikret med et generert passord slik at den ikke eksponeres uten legitimasjon.
Viktige funksjoner i Redis Commander
Nøkkelnettleser
Naviger hele Redis-nøkkelområdet ditt i en trevisning, søk etter mønster, og inspiser eller rediger enhver verdi direkte i nettleseren uten å skrive Redis-kommandoer.
Alle datatyper
Vis og rediger strenger, hashes, lister, sett, sorterte sett og strømmer med typebevisste redigeringsverktøy som viser data i et strukturert, lesbart format.
Kommandokonsoll
Utfør vilkårlige Redis-kommandoer fra den innebygde konsollen og se svaret umiddelbart — nyttig for feilsøking, administrasjon og engangsdataoperasjoner.
Serverstatistikk
Dashbordet viser sanntids Redis-servermålinger, inkludert minneforbruk, treff-/bom-rater for nøkkelområde, tilkoblede klienter og oppetid, oversiktlig.
HTTP Basic Auth
Webgrensesnittet er beskyttet av brukernavn- og passordautentisering, noe som forhindrer uautorisert tilgang til dine Redis-data via nettleser-UI-et.
Hvorfor kjøre Redis Commander på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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