PiGallery2 er et selvhostet bildegalleri med åpen kildekode som tar en katalog med bilder på disk og presenterer den som et raskt, moderne nettgalleri — ingen opplastingspipeline, ingen proprietær database, ingen SaaS-avhengighet. Katalogstrukturen du allerede bruker, blir albumstrukturen besøkende blar gjennom, så det fungerer like bra for personlige fotoarkiver, arrangementsgallerier, familieferiealbum og lette porteføljer.

Ved å selvhoste PiGallery2 på din egen VPS holdes bilder og metadata innenfor infrastruktur du kontrollerer i stedet for en offentlig fototjeneste som utvinner bildeinnhold for ansiktsgjenkjenning eller treningsdata. Node.js-backendet er bevisst lettvektig — det ble designet for å kjøre bra på en Raspberry Pi — så en liten VPS-plan kan komfortabelt hoste titusenvis av bilder samtidig som den leverer raske miniatyrbilder og et rikt brukergrensesnitt.