Installer PiGallery2 med ett klikks installasjon.
Raskt, mappebasert, selvhostet fotogalleri som forvandler en mappe med bilder på disk til et polert nettalbum.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med PiGallery2
PiGallery2 er et selvhostet bildegalleri med åpen kildekode som tar en katalog med bilder på disk og presenterer den som et raskt, moderne nettgalleri — ingen opplastingspipeline, ingen proprietær database, ingen SaaS-avhengighet. Katalogstrukturen du allerede bruker, blir albumstrukturen besøkende blar gjennom, så det fungerer like bra for personlige fotoarkiver, arrangementsgallerier, familieferiealbum og lette porteføljer.
Ved å selvhoste PiGallery2 på din egen VPS holdes bilder og metadata innenfor infrastruktur du kontrollerer i stedet for en offentlig fototjeneste som utvinner bildeinnhold for ansiktsgjenkjenning eller treningsdata. Node.js-backendet er bevisst lettvektig — det ble designet for å kjøre bra på en Raspberry Pi — så en liten VPS-plan kan komfortabelt hoste titusenvis av bilder samtidig som den leverer raske miniatyrbilder og et rikt brukergrensesnitt.
Viktige funksjoner i PiGallery2
Katalogførst-modell
Din eksisterende mappestruktur blir albumhierarkiet — slipp nye bilder inn via SCP, rsync eller et synkroniseringsverktøy, og de vises i galleriet automatisk.
Raske miniatyrbilder
Bakgrunnsindekserer genererer miniatyrbilder i flere størrelser, bufret på disk slik at besøkende får jevn rulling selv ved kalde innlastinger.
EXIF og kartvisning
Leser EXIF-metadata for å drive infosider for hvert bilde, geotaggede kartvisninger og søk etter kamera, dato eller tagg.
Søk og filtrering
Søk etter datoområde, sted, ansikter, etiketter, vurderinger eller filnavn uten eksterne indekserere — all metadata forblir i den lokale SQLite-databasen.
Deling og personvern
Generer delbare lenker per album med valgfrie passord og utløpsdatoer, eller begrens album til kun autentiserte brukere.
Skrivebeskyttet bibliotek
Bildemappen er montert skrivebeskyttet slik at serveren ikke ved et uhell kan endre eller slette originale bilder under skanninger eller generering av miniatyrbilder.
Hvorfor kjøre PiGallery2 på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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