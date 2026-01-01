Installer Penpot med ett klikk.
Åpen kildekode UI/UX-design og prototypingsplattform bygget på webstandarder for designere og utviklere.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Penpot
Penpot er den første plattformen for design og prototyping med åpen kildekode, bygget spesifikt for tverrfaglig samarbeid mellom designere og utviklere. I motsetning til proprietære alternativer som låser team til abonnementsmodeller og lukkede økosystemer, er Penpot bygget på åpne webstandarder, produserer native SVG, og genererer CSS-klar kode som utviklere kan bruke direkte i sine prosjekter.
Selvhosting av Penpot på din egen VPS holder alle designfiler, klientarbeid og intellektuell eiendom eksklusivt på dine servere – ingen per-bruker-avgifter, ingen leverandørlåsning og full kontroll over din designinfrastruktur og data.
Viktige funksjoner i Penpot
Sanntidssamarbeid
Flere designere kan jobbe på samme fil samtidig med markørvisning, inline-kommentarer og sanntidsoppdateringer.
Ekte SVG-utdata
Hvert design eksporteres til standard SVG med CSS-egenskaper som utviklere kan kopiere direkte inn i kode, noe som eliminerer gjetting ved overlevering.
Komponentsystem
Bygg skalerbare designsystemer med gjenbrukbare komponenter, varianter, nestede overstyringer og delte biblioteker på tvers av prosjekter.
Interaktiv prototyping
Lag klikkbare prototyper med overganger, overlegg og rulleatferd for å teste og validere brukerflyter før utvikling.
Utvikleroverlevering
Inspeksjonspanelet viser CSS-verdier, dimensjoner og ressurser slik at utviklere får nøyaktige spesifikasjoner uten å trenge tilgang til designverktøy.
Plugin-økosystem
Utvid Penpot med et JavaScript-plugin-API for å bygge tilpassede arbeidsflyter og integrere med din eksisterende designverktøykjede.
Hvorfor kjøre Penpot på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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