Penpot er den første plattformen for design og prototyping med åpen kildekode, bygget spesifikt for tverrfaglig samarbeid mellom designere og utviklere. I motsetning til proprietære alternativer som låser team til abonnementsmodeller og lukkede økosystemer, er Penpot bygget på åpne webstandarder, produserer native SVG, og genererer CSS-klar kode som utviklere kan bruke direkte i sine prosjekter.

Selvhosting av Penpot på din egen VPS holder alle designfiler, klientarbeid og intellektuell eiendom eksklusivt på dine servere – ingen per-bruker-avgifter, ingen leverandørlåsning og full kontroll over din designinfrastruktur og data.