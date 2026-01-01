Installer LibreChat med ett klikk.
AI-chatplattform med åpen kildekode som tilbyr et samlet grensesnitt for OpenAI, Anthropic, Google Gemini og lokale modeller.
Velg en VPS-plan for LibreChat
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med LibreChat
LibreChat er et selvhostet ChatGPT-alternativ med over 15 000 GitHub-stjerner som gir deg et enkelt, polert grensesnitt for å samhandle med flere AI-leverandører. Den støtter OpenAI GPT-modeller, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI og lokalt hostede modeller via Ollama — alt fra én utrulling, uten å måtte bytte mellom ulike leverandør-dashbord.
Denne malen samler den komplette LibreChat-stacken: MongoDB for lagring av samtaler, MeiliSearch for fulltekstsøk i chat-historikk, og en PostgreSQL vektordatabase for RAG-dokumentforespørsler. Å kjøre den på din egen VPS holder sensitive samtaler på din infrastruktur samtidig som det gir deg full kontroll over API-nøkler, brukertilgang og kostnadsstyring.
Viktige funksjoner i LibreChat
Multi-leverandør AI-tilgang
Koble til OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI og lokale Ollama-modeller, og bytt mellom dem i én enkelt chatøkt.
RAG Dokumentspørringer
Last opp dokumenter og spør dem med hvilken som helst tilkoblet AI-modell ved å bruke den innebygde pgvector-drevne gjenfinningspipelinen.
Samtalesøk
Finn tidligere chatter umiddelbart med fulltekstsøk drevet av MeiliSearch i hele samtalehistorikken din.
Brukeradministrasjon
Registrer flere brukere med e-post/passord-pålogging, administrer API-nøkkel-tilgang sentralt og spor token-forbruk per bruker.
Fullstendig personvern
Alle AI-samtaler og opplastede dokumenter forblir på din VPS — ingen tredjeparts datainnsamling utover AI-leverandørens API-er du velger.
Hvorfor kjøre LibreChat på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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