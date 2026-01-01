LibreChat er et selvhostet ChatGPT-alternativ med over 15 000 GitHub-stjerner som gir deg et enkelt, polert grensesnitt for å samhandle med flere AI-leverandører. Den støtter OpenAI GPT-modeller, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI og lokalt hostede modeller via Ollama — alt fra én utrulling, uten å måtte bytte mellom ulike leverandør-dashbord.

Denne malen samler den komplette LibreChat-stacken: MongoDB for lagring av samtaler, MeiliSearch for fulltekstsøk i chat-historikk, og en PostgreSQL vektordatabase for RAG-dokumentforespørsler. Å kjøre den på din egen VPS holder sensitive samtaler på din infrastruktur samtidig som det gir deg full kontroll over API-nøkler, brukertilgang og kostnadsstyring.